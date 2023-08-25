Bakan Fidan’ın Irak ziyaretinin şifreleri

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IRAK ve Türkiye arasında uzun bir aranın ardından üst düzey ziyaret gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hem Irak Merkezi hükümetine hem de IKB’ye önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Şimdi gelelim o ziyarette verilen mesajlara:

‘IRAK’IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ’

- Fidan Irak’ta ayrım yapmadan tüm taraflarla ve güçlerle görüştü.

- Başta merkezi hükümet ve taraflara verilen mesaj şu oldu: “Türkiye için Irak’ın toprak bütünlüğü ve güçlü olması son derece önemlidir.”

- Seçimlere giderken, Türkiye’nin amacı Sünni grupları Türkiye’de bir araya getirmek.

- Fidan görüşmelerinde, “Biz size her türlü desteği vereceğiz, sorunlar siyasi alanda çözülsün ve birliktelik olsun” mesajını verdi.

- Birliktelik ve Irak’ın toprak bütünlüğü içinde sorunların çözülmesi mesajı Türkmenlere de iletildi.

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Fidan önceki gün Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşit ve Başbakan Muhammed Şiya es- Sudani (altta) ile görüşmüştü.

‘PKK, DEVLET TARAFINDAN TERÖR LİSTESİNE KONULSUN’

Görüşmelerin en önemli başlığı PKK ile mücadele idi.

- Fidan muhataplarına ve tüm aktörlere, “Türkiye, PKK’nın Irak devleti tarafından açık açık terör listesine konulmasını istiyor. Yapısal, kalıcı, hukuki adım gerekli” dedi.

- Böylece Ankara’ya göre Irak PKK’ya karşı açık bir tavır alacak.

- “Irak’ın bir bölümünü PKK yönetiyor, şehirler ellerinde” hatırlatması yapıldı, “Bu şekilde Irak güçlenemez” uyarısında bulunuldu.

- Irak hükümetinin Türkiye’nin operasyonlarına karşı endişesine ise “Güçlü olmak ve toprak bütünlüğünüz için siz ortadan kaldırın. Ya da biz de yardım edelim, beraber yapalım” yanıtı verildi.

Görüşmelerde Irak tarafı yaşadığı su sorununu da gündeme getirdi. İran elindeki 14 nehrin ya yolunu değiştirdi ya da tarım alanları için kullanıyor. Dışişleri Bakanı, “Biz bu konuda yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz” dedi.

- Sorunun çözümü ve suyun ıslahı için iki ülke arasında komisyon kurulacak.

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- Dışişleri Bakanı Irak Türkiye arasındaki Kalkınma Yolu’na destek verdiklerini ancak terör bölgesinden geçtiği için finansman bulmada bile sorun yaşandığını hatırlattı.

Fidan dün Erbil’de IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşmesinin ardından teröre karşı işbirliği vurgusu yaptı.

SONUÇ

1- Ankara’ya göre, topraklarının bir bölümü terör örgütü tarafından bir anlamda işgal edilmiş bir Irak güçlü olamaz.

2- Ankara; açık ve içten Irak’ın toprak bütünlüğünün korunmasını ve güçlü olmasını her türlü ikili ilişki ve bölge açısından zaruri görüyor.

3- Ankara’ya göre su meselesi de kalkınma yolu da PKK’ya karşı yapılacak mücadele ile doğrudan ilgili.

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4- Bu nedenle artık Irak’ın PKK’yı devletin terör örgütü listesine koyması ve mücadele etmesi yani topraklarından temizlemesi isteniyor.

5- Ankara açık açık bunu ya siz yapın ya da beraber yapalım diyor.

Hakan Fidan dün Irak Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani ile de bir araya geldi.

FİDAN: BU VİRÜSÜ IRAK’TAN DA TEMİZLEYECEĞİZ

- DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, IRAK ziyaretinde Bağdat’taki temaslarının ardından Erbil’de görüşmeler yaptı. Fidan, dün Erbil’de IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile sabah görüştüklerini ve Başbakan Mesrur Barzani ile de hem ikili hem heyetler arası görüşmeleri olduğunu kaydetti. Fidan, “Terör belasından kurtulmak için yapacağımız daha çok iş var. Biliyorsunuz, Türkiye’de bu meseleyi büyük ölçüde hallettik. Şu anda Irak topraklarında PKK terörü kendisini gizliyor. Bu virüsü inşallah Irak’tan da hep beraber temizleyeceğiz. Gerek Bağdat yönetimi gerek Erbil yönetimi, PKK terörünü Irak topraklarından temizlemekte oldukça kararlı. Bunun için de ayrıca memnunuz. Biz de elimizden gelen bütün desteği bu makamlara vereceğiz” diye konuştu.