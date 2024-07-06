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Bakan Fidan'ın Azerbaycan’da temasları devam ediyor: Mevkidaşı Bayramov ile görüştü

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#Bakan Fidan#Hakan Fidan#Azerbaycan
Bakan Fidanın Azerbaycan’da temasları devam ediyor: Mevkidaşı Bayramov ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2024 05:02

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Şuşa kentinde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi için geldiği Azerbaycan’da temaslarını sürdürüyor. Fidan, Şuşa kentinde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

BAYRAMOV'DAN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bayramov, “Şuşa'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Zirvesi çerçevesinde Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı öncesinde Türkiye Dışişleri Bakanı kardeşimiz Hakan Fidan ile ittifak, bölgesel ve uluslararası güvenlik konularında faydalı fikir alışverişinde bulunduk” ifadelerini kullandı.

Bakan Fidanın Azerbaycan’da temasları devam ediyor: Mevkidaşı Bayramov ile görüştü

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AZERBAYCAN-ERMENİSTAN NORMALLEŞME SÜRECİ

Bayramov görüşmede, bölgedeki çatışma sonrası yeniden yapılanma ve Azerbaycan-Ermenistan normalleşme sürecini de ele alındıklarını aktardı.

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#Bakan Fidan#Hakan Fidan#Azerbaycan

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