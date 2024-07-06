Bakan Fidan'ın Azerbaycan’da temasları devam ediyor: Mevkidaşı Bayramov ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi için geldiği Azerbaycan’da temaslarını sürdürüyor. Fidan, Şuşa kentinde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.
BAYRAMOV'DAN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA
Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bayramov, “Şuşa'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Zirvesi çerçevesinde Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı öncesinde Türkiye Dışişleri Bakanı kardeşimiz Hakan Fidan ile ittifak, bölgesel ve uluslararası güvenlik konularında faydalı fikir alışverişinde bulunduk” ifadelerini kullandı.
AZERBAYCAN-ERMENİSTAN NORMALLEŞME SÜRECİ
Bayramov görüşmede, bölgedeki çatışma sonrası yeniden yapılanma ve Azerbaycan-Ermenistan normalleşme sürecini de ele alındıklarını aktardı.