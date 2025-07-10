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Bakan Fidan'dan, yeni İletişim Başkanı Duran’a tebrik mesajı

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#Hakan Fidan#Burhanettin Duran#Tebrik
Bakan Fidandan, yeni İletişim Başkanı Duran’a tebrik mesajı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2025 10:55

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yeni atanan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran’ı kutladı. Fidan, 7 yıldır Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı görevini sürdüren Fahrettin Altun’un yeni görevi Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığında başarılar diledi.

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Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevine getirilen Dışişleri eski Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran atandı. Dışişleri Bakanı Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Duran’ı tebrik edip başarılar diledi. Fidan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevi süresince çok kıymetli çalışmalar ortaya koyan Fahrettin Altun’a, atandığı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığında başarılar diliyorum. Bakan Yardımcımız Burhanettin Duran’ı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevine getirilmesinden dolayı kutluyor, kendisine muvaffakiyetler temenni ediyorum."

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#Hakan Fidan#Burhanettin Duran#Tebrik

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