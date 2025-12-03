Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan 'Karadeniz' açıklaması: Gemilere saldırılar seyir güvenliğini ihlal ediyor

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel’de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Fidan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"TÜRKİYE, UKRAYNA BARIŞ GÖRÜŞMELERİNDE KİLİT AKTÖR"

Dün ve bugün AB ve NATO yetkilileriyle bir araya geldik. Güç içinde de yoğun NATO toplantıları vardı. Birkaç tane gündemle bir araya geldik. Avrupalı meslektaşlarımızla bir araya geldiğimizde Ukrayna'daki muhtemel ateşkes gündemdeydi. Buna ilişkin gelişmeleri değerlendirdik. Türkiye, Ukrayna barış görüşmelerinde kilit aktör olduğu için görüşlerimiz soruluyor.

TÜRKİYE'NİN AB'YE TAM ÜYELİĞİ

Genişlemeden Sorumlu Avrupa Birliği (AB) Komiseri Marta Kos ile uzun görüşmemiz oldu. Bütün konuları masaya yatırdık. Elinde bağlantısallıkla ilgili projeler de var. Özellikle Kafkasya ve Orta Asya'ya nasıl gidebiliriz diye. Üyelikle ilgili devam eden çalışmalar var. Belli fasılların açılması gerekiyor. 2019'da alınan bazı kararlar var. Onların kaldırılması lazım. Şu an ona yönelik çalışma var. Gümrük birliği, vize serbestisi, Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'de tamamıyla faaliyetlerine başlaması gibi temel konular var. Bunlar üzerine çalışıyoruz.

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ

Barışa dair umudum var. Önemli olan tarafların müzakereye devam etmesi ve masadan ayrılmaması. Başlangıç pozisyonları birbirinden çok farklı ama orta noktada buluşulabiliriz. Burada birkaç husus daha var. Ukrayna'nın toprakları, Rusya'nın stratejik hedefleri var ve Avrupa'nın kendi güvenliği var. İç içe geçmişlik var. Barış imkanı ortaya çıktıkça taraflar şunu söylüyor; 'ortaya barış çıkarsa Avrupa'nın yeni sistemi ortaya çıkacak'. Bu nedenle herkes gereğinden fazla önem veriyor. Herkes bunun hesabını yapıyor. Bu kadar hesap yapılan yerde düşünce kargaşası da olur.

KARADENİZ'DEKİ GEMİLERE SALDIRI

Son yapılan saldırılar ne kadar haklı olduğumuzu gösterdi. Savaşın coğrafyası yaygınlaşıyor. Kullanılan yöntemler yaygınlaşıyor. Bizim münhasır ekonomik sahamızda seyreden 2 gemiye yapılan bu saldırı, Karadeniz’deki seyir güvenliğini tehlikeye attığı için Karadeniz'i ticarete kapalı hale getiriyor.