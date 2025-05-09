Bakan Fidan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: PKK'nın silah bırakması yetmez

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı bir televizyon kanalında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bugün haberlere bunların ilan edileceği bilgisi geçildi ama bir müddet daha anlaşılan bunu bekleme durumunda olacağız. Örgütün tarihi çağrıya cevabını duymak için. Türkiye terörün zeminini çoktan ortadan kaldırmış durumda. Buradan olumlu bir cevap çıkması bizim için fevkalede bir sonuç olur. İllegal yapıların istihbari yapıların ortadan kaldırılması gerekiyor. Demokratik şeffaf herkesin hesap verebilir bir örgütlenme Türkiye'de tanınıyor. Biz de olumlu bir beklenti içerisindeyiz. Ama olmaması demek de hayatın bir sonu değil. Suriye'de yeni bir düzen kuruluyor artık silahlı bir mücadelenin olmadığı herkesin birbirine saygı duyduğu bir bölgeyi inşa etmemiz gerekiyor.

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"ÇEVRİLEN OYUNLARI GÖRÜYORUZ"

PKK'nın mevcut haliyle Türkiye'ye kan kaybettirecek bir durumda değil. Türkiye ile bölgesel yarış içerisinde olan belli ülkeler de var. Türkiye gibi potansiyeli çok yüksek, bunu güçlü bir liderlikle hayata geçiren bir ülkenin kan kaybı birçok ülkenin işine gelir. Bunlar bir beklenti içerisinde olabilir, biz bunların üstesinden gelebiliriz. Bizim istihbaratımızın geldiği noktada çevrilen oyunları misliyle görüyoruz. Burada bizim bir sıkıntımız yok. biz kimseye oyun kurmadığımız için bize kurulan oyunlara tepki göstermede aldığımız bir meşruiyet var.

"PKK'NIN KENDİSİNİ LAĞVETMESİNİ ZAMAN İÇERİSİNDE HEP BERABER GÖRECEĞİZ"

Suriye ile ilgili temel kararların Suriyelililer tarafından alınmasına dikkat ediyoruz. Silahlı terör unsurlarının bölgede olmaması. PKK'nın kendisini lağvetme silahları bırakmasını zaman içerisinde hep beraber göreceğiz. Çok fazla alternatif senaryomuz var. Bütün alternatif konulara hazırız. Siyasi irade, beklenti, terörle mücadelenin de ötesinde.

"PKK AN İTİBARİYLE TÜRKİYE'DE 1 METREKARE YER BİLE İŞGAL EDER DURUMDA DEĞİL"

Suriye ve Irak'ta kaygan bir zemin var. Irak her geçen gün daha çok istikrara gidiyor. Türkiye'nin belli bölgeleri silahlı çatışmaların yer aldığı bir yer değil. Üstün bir medeniyetimiz var. PKK an itibariyle Türkiye'de 1 metrekare yer bile işgal eder durumda değil. İsrail, Irak'ta Sincar da dahil birçok yeri işgal eder durumda. Suriye de hakeza öyle. Suriye yaptırımların kaldırılması için ikna çalışmaları yürütüyor. Suriye'nin yoğun diplomasi trafiğini normal buluyor ve hatta teşvik ediyoruz.