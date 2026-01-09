Bakan Fidan’dan SDG’ye: Şehir içinde şehir olmaz

Haberin Devamı



Bakan Fidan, Ummanlı mevkidaşı Sayyid Badr Hamad Al Busaidi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ortak basın toplantında özetle şunları söyledi:

SURİYE’DE ULUSAL BİRLİK ZAMANI

“Bizim hedefimiz; bölgesel barış ve istikrar bunun dışında bir hedefimiz yok. İsrail’in yayılmacılığı bunun tersine bir tablo ortaya çıkartmakta. Bunun değişmesi lazım. Dolayısıyla biz, ABD-Suriye ve İsrail arasındaki görüşmelerin bölgenin lehine olacak şekilde, Suriye’nin istikrarı ve toprak bütünlüğüne olacak şekilde neticelenmesini temenni ediyoruz, teşvik ediyoruz. Yakından takip ediyoruz. Gerektiğinde direkt müdahil olmaktan da çekinmiyoruz. Tarafların hepsiyle konuşmaktan da çekinmiyoruz. Suriye’nin Halep şehrinde meydana gelen olaylar, Türkiye’nin son bir yıldır uyarılarda bulunduğu hususun tecelli etmesi.

İSRAİL POLİTİKASINA ALET

Suriye’de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG zamana oynamak yerine Suriye’de entegrasyon sürecini hayata geçirmeye başlamış olsaydı bu olaylar meydana gelmezdi. PKK/YPG’nin bunun yerine, bulunduğu her yerde taviz vermeden kalma ve menfaatini ilerletme anlayışı maalesef kimseye fayda getirmiyor. Suriye hükümeti artık kendi yaralarını sarıyor, terörle mücadele kapasitesini daha ileri taşıdı ve belli konularda halkına hizmet götürüyor. Suriye’de şimdi zaman, ulusal birlik zamanı. SDG’nin bu noktada üzerine düşeni yapması lazım. Fakat onun yerine İsrail ile bir koordinasyon içerisinde, İsrail’in bölgemizde yürüttüğü ‘böl, parçala, yönet’ politikasına alet olacak bir aktöre dönüşmesi de maalesef tesadüf değil.

HİÇBİR EGEMEN DEVLET İZİN VERMEZ

Biz, Yemen, Somaliland, Sudan ve Suriye’de olanların hepsinin aynı mercekten görmeye başladık. Bu bizim kendi stratejik değerlendirmemiz. Zaten Filistin’deki bölünmeyi ve işgali devam ettiren bir yapı var. Aynı işgali Lübnan’da da denedi. SDG unsurların Şeyh Maksut ve Eşrefiyye mahallelerinden çekilmesi ve bu mahallerin ağır silahlarından arındırılması hükümetin görev ve sorumluluklarını yerine getirebileceği bir hayat bulması suretiyle Halep’teki durumun normale dönmesini temenni ediyoruz. Halep’te yaşayan Kürt, Yezidi kardeşlerimizin ve diğer bütün kardeşlerimizin de menfaati bundadır. Bırakın, Suriye hükümeti Halep’in tamamında temel hizmetleri, güvenlik dâhil yerine getirir bir durumda olsun. Halep’in içerisinde; şehir içinde ayrı bir şehre, yönetim içinde yönetim, bir paralel devlet oluşturmaya çalışırsanız bunu hiçbir egemen devlet kabul etmez. Artık bu paralel yapıdan SDG’nin kendisini çıkartması gerekiyor. Halep’te bütün vatandaşların lehine olacak bir tutumu benimsemeleri gerekiyor.

İKİLİ OYNAMA VAR

İki gündür hem Suriye tarafıyla hem de Amerika tarafıyla yoğun görüşme içindeyiz. İnşallah daha fazla kan dökülmeden bu sorun çözülür. Ama maalesef SDG, yürüyen bütün süreçlerin olumluluğuna rağmen pozitif adım atmıyor, direniyor. Türkiye’den bir iklim var, Ada’dan (İmralı) gelen mesajlar var, onlara direkt yazılan mektuplar ve talimatlar var. Buna bile direnen akıl var. Demek ki başka yerlerden başka talimatlar geliyor. İkili oynama söz konusu. Kandil böyle bir talimatı şu ana kadar vermiyor. Ne Türkiye’nin güvenlik endişelerini hafifletmeye yönelik bir adım var ne de Suriye’deki istikrara hizmet edecek bir adım var. Umarım İsrail ile koordine etmekten bir an önce vazgeçerler ve bölgenin asli unsurlarıyla halletmeyi seçerler.”