Bakan Fidan’dan pile tepkisi... BM Kıbrıs’ta şahin kesildi

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ANKARA’da bir araya geldiği Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, özetle şu mesajları verdi: “Pile’deki Türk toplumuna Yiğitler köyünden insani yardım için yol projesi hep gündemdeydi. Rum tarafından yapılan yol engellemeyle, kınamayla karşılaşmadı. Aynısı Türk tarafından yapılınca Birleşmiş Milletler barış görevlisi rolünü bırakıp, şahin edasıyla adımlar attı. Ayın 18’inde de istenmeyen olaylar oldu. Birleşmiş Milletler’in adadaki sivil ve askeri varlığının kendi içinde koordinasyonsuzluk içinde olduğunu gözlemliyoruz. Sivil temsilci ile KKTC yetkilileri arasında bu konuda uzun zamandır devam eden görüşmeler var. Ne zaman başlanacağı bildirildi. Buna rağmen hiç alışılmadık şekilde teamüllere aykırı şekilde BM araçları yığılmasını hoş karşılamadık. BM’nin tarafsızlığını yitirdiğine inanıyoruz. Çalışmalarımız devam edecek. KKTC’nin haklı pozisyonunu destekliyoruz.

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Hakan Fidan , Mariya Gabriel ile birlikte düzenlediği ortakbasın toplantısında BM’ye sert çıktı.

AB’YE PENCERE AÇTIK, KULLANIN

Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanımız tekrar seçildikten sonra Türkiye’nin AB üyeliği konusunda vurgu yaptı. Türkiye’nin iradesini ortaya koydu ve aynı iradenin AB kurumları tarafından gösterilmesi konusunda çağrıda bulundu. Bizim AB’den beklentimiz önceki yıllarda katılaşmış tutumlarının yeniden gözden geçirilmesi. Biz Türkiye’nin Avrupa Birliği üyesi olmasının AB’nin küresel konumunu değerlendireceğini, stratejik bir adım olacağını düşünmüştük. Ama böyle tercih etmediler. Sayın Cumhurbaşkanı AB’ye ve bölgemize yeni bir fırsat sunmakta. Bu pencere kapanmadan bunun Avrupalı liderler tarafından kullanılmasını temenni ediyorum.”

BM Barış Gücü, KKTC’de Pile-Yiğitler yolunda, yol yapım ekiplerinin yolunu kesmişti.

“DÜZENSİZ GÖÇTE İŞBİRLİĞİ ARTACAK”

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Türkiye ile Bulgaristan düzensiz göç konusunda işbirliğini artıracak. Basın toplantısında konuşan Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel, “Bu öncelikli bir alan Bulgaristan için. Bizim Schengen bölgesine dahil olmak önceliğimizdir. Ankara bu konuda çok ciddi çabalar harcamakta. Büyük ölçüde düzensiz göçmenin sınırı geçmesi engellenmekte. AB de Türkiye’deki mültecilere destek verecektir. İşbirliğimiz her şeyden önce güvene dayanmaktadır. Esneklik ve ortak çaba gerektiren konular ele alınacaktır” dedi.

‘IRAK, PKK’YI TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK TANIMALI’

Bakan Fidan, Irak’ın başkenti Bağdat’ta Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü. Fidan “PKK terör örgütüne karşı Iraklı kardeşlerimizin mücadelesini her seviyede destekliyoruz. Dostluk ve kardeşlik gereği PKK’yı resmen terör örgütü olarak tanımalarını da bekliyoruz” dedi.

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“DÜZENSİZ GÖÇTE İŞBİRLİĞİ ARTACAK”

Türkiye ile Bulgaristan düzensiz göç konusunda işbirliğini artıracak. Basın toplantısında konuşan Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel, “Bu öncelikli bir alan Bulgaristan için. Bizim Schengen bölgesine dahil olmak önceliğimizdir. Ankara bu konuda çok ciddi çabalar harcamakta. Büyük ölçüde düzensiz göçmenin sınırı geçmesi engellenmekte. AB de Türkiye’deki mültecilere destek verecektir. İşbirliğimiz her şeyden önce güvene dayanmaktadır. Esneklik ve ortak çaba gerektiren konular ele alınacaktır” dedi.