Bakan Fidan’dan Mekke İttifakı açıklaması: Daha yeni başladık

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DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, New York’ta Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen “100. Yıla Girerken Türkiye-ABD İlişkileri” Paneli’nde, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kılıç Buğra Kanat ve salondan gelen soruları yanıtladı.

Türkiye’nin öncülük ettiği Mekke İttifakı üzerinden yürüttüğü “bölgesel sahiplenme” politikasına değinen Fidan, “ABD, kendisini yeni bir döneme doğru dönüştürüyor. Bizler bunu ABD’nin küresel politikasının ne olacağını hesap ederek yaptığımız bir şey değil. Bu, bizim uzunca süredir inandığımız bir süreçti” ifadesini kullandı.

“Bölge ülkeleri, Türkiye olarak bizim dile getirdiğimiz ‘hakimiyet, boyun eğme yok bilakis işbirliği var’ düsturunu öğrendiler” diyen Bakan Fidan “Şimdi burada ihtiyacımız olan sadece güvenlik için bir araya gelmek için değil, her birimizin güvenliği, toprak bütünlüğü ve egemenliği için bir bağlılık ortaya koymak. Bu, bizim bölgemizden uzunca bir süredir eksik olan bir durum.” değerlendirmesinde bulundu.

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ÜLKELER DERS ÇIKARDI

“(Mekke İttifakı) Bunu son 5-6 yıldır düşünüyoruz ancak ülkeleri buna ikna etmek zaman aldı. Sanırım bu süreçte, bu ülkeler de ders çıkardı” diyen Fidan, Yemen’deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarının Mekke Anlaşması’nın ilk sınavı olduğu, Anlaşma’nın nasıl sınav verdiği sorusu üzerine, salondaki ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey’e işaret ederek, “Orduya ne zaman katıldığını” sordu.

Jeffrey’in, yaklaşık 50 yıl önce katıldığını belirtmesi üzerine Fidan, “NATO’nun 5. Maddesi’nin devreye alınmasına kaç kere tanık olduğunu” sordu. Salondan “sadece 1 kez” cevabı geldi.

Fidan, “Bu hiç adil değil. Kimse NATO’yu ‘kağıttan kaplan’ olmakla eleştirmiyor ancak konu, yeni kurulmuş bir savunma ittifakı olunca, 10 yıllık bir krizi, Yemen krizini örnek gösterip ‘Bakın, bu işe yaramıyor’ diyorlar. Daha yeni başladık” ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Fidan’ın yanıtı, salonda alkışla karşılandı.

‘İÇ ÇEPHEDE TEK SES OLMALIYIZ’

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ADALET Bakanı Akın Gürlek, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında gittiği ABD’de, Türk-Amerikan İşadamları Derneği (TABA-AmCham) tarafından New Jersey eyaletinde düzenlenen Küresel İş Zirvesi etkinliğinde konuştu. İş dünyasında bazı ticari davaların makul sürede bitmediği yönünde şikayetler olduğunu dile getiren Gürlek, iş insanları ile yaptığı görüşmelerde gelen bu talepleri çok önemsediklerini ve 12. yargı paketinde ilgili davaların hızlandırılması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

İş insanlarının Türkiye’de bir kısım spekülasyonlarla yatırım yapmasının engellendiğini gördüklerini anlatan Gürlek, “Bu konuda kesinlikle Türkiye hukuk alanında dünyada, Avrupa’da en güvenilir, öngörülebilir ülke.” ifadesini kullandı. Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Gürlek, bu konuda farklı tandanstan milletvekillerinin bulunduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 467 oyla kanun çıkarılmasının büyük bir başarı olduğuna dikkati çekti.

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Gürlek, “İç cephede tek ses olmamız, tek yumruk olmamız çok önemli. Bu sadece terörün bitmesi, kamu güvenliğinin sağlanması açısından değil, ülkenin ekonomik istikrarının sağlanması açısından da çok önemli.” dedi.