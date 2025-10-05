Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan KAAN açıklaması: Emeği görmeyenler fitne çıkarıyor

Haberin Devamı

BAKAN Fidan, TRT Haber’de katıldığı programda özetle şunları söyledi:

SUMUD FİLOSU YOLCULARININ TÜRKİYE’YE GETİRİLMESİ: Filo limanlardan ayrılır ayrılmaz, belli ülkelerle bir koordinasyon mekanizması kurduk. En son belki 16 Eylül’de 17 ülkenin beyanıyla ortak bir bildiri yayınladık ama onun gerisinde İspanya, Latin Amerika, Asya Pasifik ülkeleri olmak üzere birçok ülkeyle yakın bir siyasi koordinasyon kurduk. Ortak mesaj verdik ve buradan uluslararası bir baskı ürettik. Yani bu insanlar sahipsiz değiller. İlk kez bu devletleri bir araya getirmek önemliydi. Türkiye olarak biz ona öncülük ettik. Sağ olsun İspanya bu konuda çok ciddi bir rol oynadı. İsrail güvenlik makamlarıyla Milli İstihbarat Teşkilatımız üzerinden temasa geçtik. Maslahatgüzarlığımız da ilgili makamlarla temasa geçti ve geri planda gerçekten çok fazla insanın emeğinin olduğu operasyonla kardeşlerimizi ülkemize getirdik. Bu asil eylemde geride kalan kardeşlerimiz var, onların prosedürel mahkemesi olacak; birkaç gün içerisinde onları da tahliye etmiş olacağız.

TRUMP’IN GAZZE PLANI: 8 Müslüman ülkenin lideri New York’ta Trump’la buluşmasında ‘Biz sizin barış insanı olduğunuzu biliyoruz. Gazze’de barışa ihtiyaç var, Netanyahu üzerinde tek aktör sizsiniz, bunu kullanın’ mesajı verildi. 21 maddelik Trump Planı ortaya çıktı. Bunu da hani belli bir diplomatik güçle ilerletmek gerekiyordu. Cumhurbaşkanımızın, Türkiye’nin o konuda diğer İslam dünyasının liderleriyle büyük bir işbirliği oldu. Daha sonra Hamas’la müzakere süreci başladı. Netanyahu’nun süreci sabote etme ihtimali her zaman var. Bunun için Amerika’nın ciddiyetine ve kararlılığına açıkçası ihtiyacımız var. Dünya barışı için, bölge barışı için.

BEYAZ SARAY ZİRVESİ: Türkiye ile Amerika ilişkilerinde, özellikle liderler diplomasisi açısından tarihi bir ziyaret. Orada çok ciddi bir saygı ve ağırlama gördüm. Sayın Trump’ın Cumhurbaşkanımıza olan saygısı, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ilişkiye olan ehemmiyet vermesi, saygısı da fevkalade önemli.

SAVUNMA SANAYİNDEKİ EMEĞİ GÖRMÜYORLAR: Aslında dezenformasyon, manipülasyon, kara propaganda ve özellikle Türkiye’deki siyasi mücadelenin bir ayağı olarak fitne çıkarma konuları hep var. Savunma sanayinde yerlileşmemizi ve millileşmemizi mümkün kılan emeği görmeyen, buna saygısızlık eden bir tartışma alanı ortaya çıktı. Bunu ben açıkçası şiddetle reddediyorum ve kınıyorum. Yani burada binlerce mühendisin ortaya koyduğu çok ciddi çalışmalar var. Aselsan’da, TAI’de, Roketsan’da, Havelsan’da, Baykar’da, BMC’de, adını sayamadığım o kadar çok firma var. Yüzde 20’den yüzde 80’e gelmiş yerlilik oranı var. Bu küçümsenecek bir şey değil.

SURİYE’DEKİ DURUM: Suriye’nin geleceği için umutluyuz. Dışişleri Bakanı Çarşamba günü Türkiye’ye gelecek.