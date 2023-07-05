Bakan Fidan’dan İsveç mesajları

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın göreve başladıktan sonra ilk resmi konuğu Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi oldu. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır ile normalleşme sürecinde büyükelçi atamaları ve İsveç’in NATO üyelik süreci ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte Bakan Fidan’ın ilk basın toplantısında öne çıkan mesajları:

İSRAİL’E FİLİSTİN ÇAĞRISI

“Son günlerde Filistin’de yaşanan gelişmeleri yakından izliyoruz. Masum Filistinli kardeşlerimize yönelik baskınlar ve yerleşimcilerin saldırıları bir an evvel durmalıdır. Bütün bölgenin iyiliğine olan bu görüşlerimizi açık ve şeffaf bir şekilde İsrail makamlarına da iletiyoruz. Dünkü bakanlık açıklamamızda da vurguladığımız gibi İsrail saldırısını en güçlü şekilde kınadık ayrıca İsrail makamlarını sağduyulu davranmaları ve bu tür eylemlerden kaçınmaları yönündeki çağrımızı yineledik.

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KURAN YAKMAYA SERT TEPKİ

Türkiye olarak İsveç’te Kuran-ı Kerim yakma hadisesini en şiddetli şekilde kınadık, tepki gösterdik, göstermeye de devam edeceğiz. Dünyanın çeşitli çevrelerinden de bu menfur olaya tepkiler geldi. Bu tepkilerin daha organize ve daha sonuç alıcı olması için çalışmaları sürdüreceğiz. Çünkü nitelikli tepki ortaya konmazsa bu ne ilk ne de son olacak. Bu eylemlerin İsveç’te polis kordonunda yapılması çok daha düşündürücü bir olay.

NATO’YA YÜK MÜ FAYDA MI...

İsveç’in NATO üyeliğinin tartışıldığı günlerde, İsveç güvenlik sisteminin provokasyonları engellemeye yetmeyen bir yapıda olması ve NATO’ya daha fazla güç değil sorun getirir bir görüntü çizmesi açıkçası stratejik ve güvenlik açısından da bizi düşündürüyor. Stratejik ve güvenlik değerlendirmesi itibarıyla söz konusu İsveç’in NATO’ya üyeliği olduğu zaman bunun bir yük mü yoksa fayda mı getireceği konusu artık daha çok tartışmaya açıktır. Terörle mücadele konusunda alınan kararların uygulamasını yakında göreceğiz. Biz Türkiye olarak zaman baskısının metot olarak kullanılmasını tasvip etmedik. Prensipli olarak konuya yaklaştık. Ancak İsveç görevlerini yerine getirirse her türlü alternatif de mevcut. Terör örgütlerinin Stockholm sokaklarında rahatlıkla her türlü eylemi organize edebildiği, para toplayabildiği, çatışma bölgeleriyle insan trafiğinin olduğu kısacası bilerek veya bilmeyerek ev sahipliği yaptığı bir ortamda bizim profesyonel olarak güvenlik değerlendirmesi açısından bizim çok olumlu bir tablo çizmemiz söz konusu değil. Ayın 6’sında yapacağımız toplantı neticesinde durumu tekrar gözden geçireceğiz.”

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MISIR’LA YENİ DÖNEM

Mısır ile başlayan normalleşme sürecinde en önemli adımlardan biri atıldı. İki ülke arasında 2013 yılından bu yana maslahatgüzar düzeyinde yürüyen diplomatik ilişkiler karşılıklı olarak büyükelçi düzeyine çekildi. Türkiye, bir süredir Kahire’de maslahatgüzar olarak görev yapan Büyükelçi Salih Mutlu Şen’i büyükelçi olarak görevlendirdi. Mısır ise Amr Elhamamy’i büyükelçi olarak atadı. İki büyükelçi cumhurbaşkanlarına güven mektuplarını sunduktan sonra göreve başlayacak. Ankara’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Türkiye ve Mısır, bölgelerinde güçlü iki kardeş ülkedir. Tarihi, coğrafi, kültürel, stratejik ve inanç bağlarından dolayı bu iki önemli ülkenin birbirlerinde ayrı kalma lüksü yoktur” dedi.