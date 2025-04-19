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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Hamas Liderlik Konseyi ve Siyasi Büro üyeleriyle kritik görüşme

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#Hakan Fidan#Hamas#Görüşme
Dışişleri Bakanı Hakan Fidandan Hamas Liderlik Konseyi ve Siyasi Büro üyeleriyle kritik görüşme
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2025 21:50

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle görüşmesinde, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik çabalar ele alındı.

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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Fidan, Derviş ve beraberindeki heyetle Ankara'da bir araya geldi.

Görüşmede, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik çabalar ele alındı.

İsrail'in, Gazze'ye insani yardım girmesini engelleyerek Filistin halkını açlığa mahkum etmek istediğine dikkati çekilen görüşmede, insani yardımın bölgeye ulaştırılması için uluslararası toplumun daha yoğun çaba göstermesi gerektiği kaydedildi.

Görüşmede, Filistinlileri ana yurtlarından atmaya dönük çabaların kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Batı Şeria'daki durumun da değerlendirildiği görüşmede, İsrail'in işgali kalıcı hale getirmek üzere attığı adımların bölgesel barışı tehdit eden boyutlara ulaştığına dikkati çekildi.

Görüşmede ayrıca, Filistinli gruplar arasında uzlaşı sağlama çabaları da ele alındı.

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Fidan, Filistinli gruplar arasında birlik sağlanmasının önemine değinerek, Türkiye'nin bu yöndeki çabalara her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu aktardı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidandan Hamas Liderlik Konseyi ve Siyasi Büro üyeleriyle kritik görüşme


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#Hakan Fidan#Hamas#Görüşme

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