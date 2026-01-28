Bakan Fidan’dan Fransız mevkidaşına vize mesajı

Haberin Devamı

Fidan, “Önümüzde birkaç tane hedef var. Bunlardan biri Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellenmesi, diğeri de vize serbestisi anlaşmasının devreye girmesi” dedi.

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Fidan, Fransa-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerini, Fransa ve Türkiye’yi de yakından ilgilendiren bölgesel ve küresel konuları ele aldıklarını kaydederek, iki ülke cumhurbaşkanının, ilişkilerin daha da ileri taşınması için kendilerine siyasi direktiflerini verdiğini belirtti. Fidan, “Biliyorsunuz şu anda önümüzde birkaç tane hedef var. Bunlardan biri Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellenmesi, diğeri de vize serbestisi anlaşmasının devreye girmesi. Ayrıca, Avrupa güvenliği kapsamında NATO’nun içinde Avrupa güvenliğini nasıl ilerletebiliriz, neler yapılabilir, bu konuyla da ilgili nitelikli görüş alışverişinde bulunduk” dedi.

‘KONU SETİ’ GENİŞLİĞİ

Bölgesel konularla ilgili Fransa ile Türkiye’nin önünde büyük bir işbirliği ve görüşme dosyası olduğunu söyleyen Fidan, “İki ülkenin hem NATO’da hem Avrupa güvenliğinde oynadığı önemli rolü dikkate aldığımızda burada da yapabileceğimiz çok şeyler olabileceğinin, bunun için de daha fazla bir araya gelip bazı konuları tartışmamız gerektiğinin altını çizdik” dedi. Suriye, Gazze, İran’daki gelişmeler, Akdeniz güvenliği, Rusya-Ukrayna Savaşı gibi küresel güvenliği ilgilendiren konuları da görüştüklerini belirten Fidan, “Terör örgütü DEAŞ’a karşı mücadelenin kesintisiz devam etmesi için neler yapılacağını ele aldık” diye konuştu. Fransız mevkidaşıyla Gönüllüler Koalisyonu’nun devam eden çalışmaları ve bu konuda Türkiye’nin yapabileceği katkılar ile Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmelerde gelinen son aşamayı da masaya yatırma imkânları olduğunu belirten Fidan, konuşmasında belirtemediği birçok konu olduğunu, bunun da iki ülke ilişkilerinin “konu seti genişliğini” gösterdiğini söyledi.

Barrot da Türkiye ile sürekli ve yakın işbirliği ve iletişimin bulunduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un her konuda görüşmelerini sürdürdüğünü ifade etti. “New York’taki beyanname kapsamında iki devletli çözüm için, Türkiye’nin ve Fransa’nın Gazze’de siyasi geçiş sürecinde oynayacak önemli görevleri var” dedi. Barrot iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere dikkat çekerek, bu ortaklığın Türkiye-AB ilişkileri ve Avrupa kıtasının “otonomik bağımsızlığı” için de son derece önemli olduğunu vurguladı.

ABD İLE ASKERİ GÖRÜŞME TRAFİĞİ

TÜRKİYE ile ABD arasında son günlerde yoğunlaşan askeri temaslar sürüyor. Geçen hafta Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD’li mevkidaşı Pete Hegseth ile telefonda görüşmüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel meseleler ve Suriye konusu ele alınmıştı. Dün de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Oramiral Brad Cooper ile ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmelerin ele alındığı bir telefon görüşmesi yaptı. Bayraktaroğlu dün Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fabien Mandon ile de telefonda görüştü. Orgeneral Bayraktaroğlu, geçen hafta Brüksel’de ABD’li mevkidaşı Orgeneral J. Daniel Caine ile bir araya gelmişti.