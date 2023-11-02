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Bakan Fidan'dan AB'ye Gazze tepkisi

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#Hakan Fidan#AB#Gazze
Bakan Fidandan ABye Gazze tepkisi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2023 20:52

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya’da düzenlenen “AB Genişlemesi ve Reformu” başlığı altında Bakanlar düzeyinde tertiplenen toplantının kapalı oturumunda, “AB küresel oyuncu olmak istiyorsa genişlemeyi jeostratejik bir mesele olarak algılamalı” ifadelerini kullanarak, “Filistinlilerle dayanışma gösterilerinin engellenmesi çifte standart” dedi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya’nın başkenti Berlin’de “AB Genişlemesi ve Reformu” konulu Dışişleri Bakanları Konferansı’na katıldı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, “AB Genişlemesi ve Reformu” başlığı altında Bakanlar düzeyinde tertiplenen toplantının kapalı oturumunda, Gazze Şeridi’ndeki insanlık dramına da değinerek, “Bazı AB ülkelerinde Filistinlilerle dayanışma gösterilerinin engellenmesi çifte standarttır” ifadesini kullandı.

Bakan Fidandan ABye Gazze tepkisi

Dışişleri Bakanı Fidan’ın AB’nin küresel düzeyde rekabet edebilmesi için farklılıklara saygı esasında daha fazla üyeye sahip olması gerektiğine işaretle, “Genişleme politikasının güvenilirliğinin yeniden tesis edilmesi gerekiyor. Bazı üye ülkelerin müzakere süreçlerini kendi çıkarlarına alet etmeleri önlenmeli. Üyelik müzakerelerinin hiç sonuçlanmayan, ucu açık süreçlere dönüştürülmesi de yanlış” dediği öğrenildi.
Küresel oyuncuların çifte standarttan uzak durması gerektiğini vurgulayan Dışişleri Bakanı Fidan’ın bazı Avrupa Birliği ülkelerinde Filistinlilere destek gösterilerinin yasaklanmasını da eleştirerek, “Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılara ifade özgürlüğü kisvesi altında izin verenler, Filistin’de sivillerin hunharca katledilmesini protesto etmek isteyenleri ise engelliyorlar. Bu kabul edilemez bir çifte standarttır” dediği kaydedildi.

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Muhataplarını “Gazze'de İsrail'in sivillerin katletmesini durduramazsak, Ukrayna'daki sivilleri nasıl koruyabiliriz?” sorusuna yanıt aramaya çağıran Fidan, AB’yi küresel sorunlar karşısında kararlı ve etkin bir tutum sergileyemediğine işaret etti.

Dışişleri Bakanı Fidan’ın ev sahibi Almanya, Finlandiya, İsveç, Çekya, Ukrayna, Slovenya, Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Kosova dahil yaklaşık 20 ülkenin Dışişleri Bakanları’nın katıldığı toplantının sona ermesinin ardından Astana’ya geçmek üzere Berlin’den ayrıldığı bilgisi edinildi.

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#Hakan Fidan#AB#Gazze

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