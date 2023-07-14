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Bakan Fidan'dan 15 Temmuz mesajı

Güncelleme Tarihi:

#Hakan Fidan#15 Temmuz#FETÖ
Bakan Fidandan 15 Temmuz mesajı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2023 19:53

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. 

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. 

Fidan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yüce Milletimiz, 15 Temmuz’da uluslararası emperyalizmin vekil unsurları vasıtasıyla Türkiye’yi ele geçirme çabalarını Cumhurbaşkanımızın liderliğinde boşa çıkartmış ve Türkiye Yüzyılı’nın kapılarını aralamıştır. Korkusuzca meydanlara inerek FETÖ ihanet şebekesine geçit vermeyen aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. #DemokrasiveMilliBirlikGünü kutlu olsun!"

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#Hakan Fidan#15 Temmuz#FETÖ

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