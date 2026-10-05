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Bakan Fidan ve Bakan Güler, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın Komite Toplantısı'na katıldı

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#Hakan Fidan#Yaşar Güler#Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu
Bakan Fidan ve Bakan Güler, Mekke Ortak Savunma Anlaşmasının Komite Toplantısına katıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2026 19:08

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Ortak Savunma için Mekke Anlaşması kapsamında toplanan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Toplantısı'na katıldı.

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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bakanlar Fidan ve Güler ile Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Riyad'da "Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Toplantısı"na iştirak etti.

Bakan Fidan ve Bakan Güler, Mekke Ortak Savunma Anlaşmasının Komite Toplantısına katıldı

Bakan Fidan ve Bakan Güler, Mekke Ortak Savunma Anlaşmasının Komite Toplantısına katıldı

Bakan Fidan ve Bakan Güler, Mekke Ortak Savunma Anlaşmasının Komite Toplantısına katıldı

 

 

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#Hakan Fidan#Yaşar Güler#Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu

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