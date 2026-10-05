Bakan Fidan ve Bakan Güler, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın Komite Toplantısı'na katıldı

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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bakanlar Fidan ve Güler ile Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Riyad'da "Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Toplantısı"na iştirak etti.