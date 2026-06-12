Bakan Fidan: Türkiye olmadan Avrupa mimarisi eksik kalır

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“AB’nin ekonomik geleceği, rekabet gücünü artırmasına, dayanıklılığını pekiştirmesine ve yakın coğrafyasında tedarik zincirlerini yeniden kurabilmesine bağlıdır” ifadesini kullanan Bakan Fidan, “Bu çerçevede Türkiye ile ekonomik entegrasyonun derinleştirilmesi, AB için stratejik bir gerekliliktir” diye konuştu.

Bulgar mevkidaşı ile Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir sınır kapısı inşa etme yönündeki ortak iradeyi teyit ettiklerini de belirten Fidan, sınır güvenliğinden enerjiye, ulaştırmadan ticarete kadar her alanda birbirini doğrudan tamamlayan iki komşu ve müttefik olarak hareket ettiklerini, Türkiye-Bulgaristan ortaklığı güçlendikçe bölgenin de kazançlı çıktığını vurguladı.