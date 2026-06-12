×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Fidan: Türkiye olmadan Avrupa mimarisi eksik kalır

Güncelleme Tarihi:

#Hakan Fidan#Bulgaristan#Avrupa Birliği
Bakan Fidan: Türkiye olmadan Avrupa mimarisi eksik kalır
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2026 07:00

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, dün Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova-Chamova ile görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağı ve krizlerle başa çıkma kapasitesinin zayıflayacağını belirtti.

Haberin Devamı

“AB’nin ekonomik geleceği, rekabet gücünü artırmasına, dayanıklılığını pekiştirmesine ve yakın coğrafyasında tedarik zincirlerini yeniden kurabilmesine bağlıdır” ifadesini kullanan Bakan Fidan, “Bu çerçevede Türkiye ile ekonomik entegrasyonun derinleştirilmesi, AB için stratejik bir gerekliliktir” diye konuştu.

Bulgar mevkidaşı ile Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir sınır kapısı inşa etme yönündeki ortak iradeyi teyit ettiklerini de belirten Fidan, sınır güvenliğinden enerjiye, ulaştırmadan ticarete kadar her alanda birbirini doğrudan tamamlayan iki komşu ve müttefik olarak hareket ettiklerini, Türkiye-Bulgaristan ortaklığı güçlendikçe bölgenin de kazançlı çıktığını vurguladı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hakan Fidan#Bulgaristan#Avrupa Birliği

BAKMADAN GEÇME!