Bakan Fidan Türk devletlerine seslendi: Gazze’ye sırtımızı dönemeyiz

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Azerbaycan’ın Şuşa şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, özetle şunları söyledi:

ALFABE BİRLİĞİ SAĞLANMALI

“Küresel güç rekabetinin coğrafyamıza sirayet etmesini önlemek için saflarımızı sıklaştırmalı, imkânlarımızı müşterek refahımız için kullanmalıyız. Alfabe birliğimizi bir an önce tesis etmeliyiz. Teşkilatımızın önemli merkezlerde irtibat ofisleri teşkil etmesi ve temas sefaretleri belirlemesinin faydalı olacağını düşünüyorum. Sınırlarımızın ötesinde Türk kültürünün ve kimliğinin bayrağını dalgalandıran kardeşlerimizi de teşkilatımızın gündemine almamız gerekiyor.

ERMENİSTAN’LA MÜZAKERE

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki mevcut müzakere sürecinin en kısa zamanda barış anlaşmasının imzalanmasıyla sonuçlanmasını içtenlikle temenni ediyoruz. Bu bağlamda, Azerbaycan’ın anlaşmanın sonuçlandırılmasına yönelik güçlü kararlılığını ve olumlu yaklaşımını özellikle takdir ediyoruz. Bazı Batılı ülkelerin, Ermenistan’ı açıkça kayıran ve Azerbaycan’ın kaygılarını göz ardı eden dengesiz tutumundan memnun değiliz. Türk Dünyası olarak bu sürecin başarıyla tamamlanması için kardeş Azerbaycan’a tam destek vermeye devam etmemiz gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum.

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İSRAİL-FİLİSTİN MESELESİ

Türk Dünyası, Gazze’de yaşanan insanlık dramına sırtını dönemez. İsrail’in 7 Ekim’den (2023) beri Filistinli kardeşlerimize yönelik saldırıları, uluslararası hukuku her yönüyle ihlal etmektedir. Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Güney Afrika-İsrail Soykırım davasında vereceği kararla, İsrail-Filistin sorununun gecikmiş çözümüne hukuki katkı sağlama fırsatına sahiptir. UAD’nin, İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirdiği eylemlerle ilgili olarak vereceği danışma görüşü de Filistin meselesine önemli hukuki katkıda bulunacaktır.”

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KKTC’NİN ÖZDEN GELEN HAKLARI

- “2022 yılında TDT’ye ‘gözlemci üye’ olan KKTC ile doğrudan temaslar kurulmasına büyük önem atfediyoruz. Tüm kardeşlerimizi, Türk Dünyası’nın ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarını yeniden elde etmesi için destek vermeye çağırıyoruz. Bu itibarla Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin on yıllardır maruz kaldıkları haksız ve insanlık dışı izolasyonlara son vermek üzere KKTC ile ticari ilişkilerinizi artırmaya davet ediyorum. KKTC’de ticaret ofisi tesis etmeniz bu yönde önemli bir adım olacaktır.”

UKRAYNA-RUSYA BARIŞ ÇABALARI

- “Türkiye olarak savaşın sonlandırılması için kalıcı barışa dönük çabaların daha geniş bir zemine yayılması gerektiğini düşünüyoruz. Kutuplaşmanın derinleşmesini önleyecek, katılım ve temsil niteliği yüksek, diplomasiyi önceleyen bir barış platformu tesis edilmesi gerekmekte. Savaşın farklı boyutlarından etkilenen ülkeler olarak tamamlayıcı bir anlayışla hep birlikte bu yönde çalışmalıyız.”