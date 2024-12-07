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Bakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile görüştü

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#Hakan Fidan#Suudi Arabistan#Faysal Bin Ferhan Al Suud
Bakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2024 21:08

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar temasları çerçevesinde Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir araya geldi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, başkent Doha'da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile görüştü.

Fidan erken saatlerde İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Mali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdoulaye Diop ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ve Suriye Müzakere Komisyonu (SMK) Başkanı Bedir Camus ile bir araya gelmişti. Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İranlı mevkidaşı Arakçi ile birlikte "Astana" formatında düzenlenen Suriye konulu toplantıya katılmıştı.

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#Hakan Fidan#Suudi Arabistan#Faysal Bin Ferhan Al Suud

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