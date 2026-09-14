Bakan Fidan: Suriye'nin yanında olmayı sürdüreceğiz

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyaretlerine ilişkin sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bölgemizin kritik günlerden geçtiği bir süreçte Suriye'ye önemli bir ziyaret gerçekleştirdik. Ziyaretimizin ilk gününde Cumhurbaşkanı Şara tarafından kabul edildik, Dışişleri Bakanı Şeybani ve İçişleri Bakanı Hattab ile görüşmeler gerçekleştirdik. Görüşmelerde, Suriye’nin birlik ve bütünlüğünün korunması, Suriye halkının hak ettiği huzur ve refaha kavuşması yönündeki ortak irademizi bir kez daha teyit ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın Şam’a gerçekleştirecekleri ziyareti ele aldık. Şam'daki programımızın ikinci gününde ise önce Türkmen kardeşlerimizle görüştük. Suriye'nin asli unsurlarından olan ve BAAS rejimine karşı verilen mücadelede en ön safta son derece önemli bir rol oynayan Türkmenler, Suriye’nin istikrarlı ve müreffeh bir ülkeye dönüşmesine de büyük katkı vermekteler. Şam'da ayrıca ortak tarihimizin mirası olan İbnü’l-Arabi’nin, Mevlana Halid-i Bağdadi’nin ve Selahaddin Eyyubi’nin türbelerini, Türk Hava Şehitliğimizi ve Süleymaniye Külliyesi'ni seneler sonra tekrar ziyaret etme fırsatımız oldu. İki günlük ziyaretimizde Şam sokaklarının huzurlu ve canlı hale gelmekte olduğunu gördük. Suriye halkının kendi iradesiyle; tüm toplumsal kesimleri kucaklayan, güvenli, istikrarlı ve müreffeh bir ülke inşa ediyor olmasından memnuniyet duyuyoruz. Bu süreçte Suriye'nin yanında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.