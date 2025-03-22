Bakan Fidan: Şara ile Lazkiye’yi konuştuk

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Fidan, şunları söyledi:

- AVRUPA’NIN GÜVENLİĞİ: “Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkiler çok boyutlu nitelikte. Açıksözlü iki ülke olarak uluslararası platformlarda kendi fikirlerimizi dile getirmekten asla çekinmedik. Avrupa güvenliğine ilişkin atılacak adımların Türkiye ile birlikte planlanmasının elzem olduğuna inanıyoruz.

- GAZZE’DE ATEŞKESE GERİ DÖNÜLMELİ: İsrail ateşkes anlaşmasını engelleyerek bozdu. Yüzlerce Filistinliyi şehit ederek katliama yeniden başladı. İsrail’in amacı Filistin’i boşaltmaktır. Filistin halkının yanında durmaya devam edeceğiz. Önceliğimiz ateşkese geri dönülmesidir. İsrail’in işlediği suçların takipçisi olmaya devam edeceğiz.

- ŞAM’DAKİ GÖRÜŞMELER: Suriye’deki provokasyonlara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Uluslararası toplumun desteği önem taşıyor. Yaptırımların tamamen kaldırılmasını temenni ediyorum. Geçtiğimiz hafta Suriye’ye yaptığımız seyahatte Şara ve ekibi ile çok kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdik. Amacımız varılan mutabakatın uygulanması. Bölgede DAEŞ’in yeniden canlanmaması için mutabakatın nasıl işletileceği konusunu gündeme getirdik. Suriye tarafının görüşlerini dinledik, görüşlerimizi paylaştık. Lazkiye olaylarını gözden geçirdik. Olası tedbirleri dinledik. Hükümet bunu gerçekten büyük bir ciddiyetle takip ediyor. Sivil katliama gidilmemesi, sorumluların bulunması gibi konularda hassasiyet var. Somut adımlar atılıyor, komiteler oluşturuldu. Ülkenin siyasi istikrarı çok önemli. Ekonominin canlanması için neler olabilir, Türkiye olarak ne gibi yardımlarımız olabilir, bu konuları ele aldık.

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- RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI: Ukrayna’daki savaşın etkilerini yakından hisseden iki ülkeyiz. İki ülke de diplomasi ve diyalogdan yana. Bu sürecin desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Devam eden barış ve ateşkes görüşmelerini başından beri destekliyoruz. Biz en başından beri barış kampındaydık. Yeni ABD yönetiminin bu gündemi yürütüyor olduğunu görmek sevindirici bir gelişme. Umarım en kısa sürede Rusya da 30 gün de olsa geçici ateşkesi kabul ettiği yönünde açıklamayı yapar. Barışın nasıl vuku bulacağına yönelik çalışmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın da katıldığı düzenli görüşmeler var. Biz ateşkes ve kapsamlı barış görüşmelerine her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.”

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MACAR BAKAN: RUSYA VE TÜRKİYE OLMADAN OLMAZ

Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ise şunları söyledi: “Brüksel’in savaş yanlısı politikalarıyla barış görüşmelerine engel oluşturmamasını bekliyoruz. Avrupa güvenlik mimarisini hem Rusya hem de Türkiye buna dahilse konuşabiliriz. Avrupa’da ideolojik fanatikler var. Rusya ve Türkiye dahil edilmeden Avrupa’nın güvenlik mimarisinden bahsetmek mümkün değildir.”