Bakan Fidan Şam’da konuştu: SDG’nin feshi önemli bir adım

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile yaptığı ortak basın toplantısında özetle şu mesajları verdi: “Suriye’de olumlu gelişmeler devam ediyor. Bunlardan biri de entegrasyon sürecindeki güzel haberlerdi. SDG’nin kendini feshetmesi önemli bir adım, Suriye hükümetinin çalışmalarına verilen önemli bir cevap. Bunun vakit geçirilmeden pratiğe evrilmesini bekliyoruz. Sadece SDG değil, savaş döneminden kalma ne kadar silahlı grup varsa milli ordu altında birleştiriliyor. Suriyelilerin eşit vatandaşlık temelinde özgürce kendilerini ifade etmeleri önemlidir.

İKİLİ TİCARİ İLİŞKİLER

Entegrasyon sürecinde Kürt vatandaşların kendilerinden daha fazla emin ve müreffeh olmasını bekliyoruz. Türkiye bu konuda büyük bir hassasiyet göstermektedir. ABD, Suriye’yi terörizme sponsor olan ülkeler listesinden çıkardı. Bu önemli bir haber. Özellikle yatırımcıları yakından ilgilendiren bir haber. Kendilerini tebrik ediyoruz. Suriye’nin nükleer dosyası da kapatılmış durumda. Türkiye olarak bu konuda her türlü yapıcı katkıyı vermeye gayret ediyoruz. Kardeşlerimiz eski rejimden miras kalan engellerden kurtuluyor. İkili ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Hürmüz Boğazı’nda son olan olaylardan sonra Suriye’nin bu konuda hayati rol oynayacağını düşünüyoruz. Türkiye üzerinden Avrupa’ya bağlanan bir Suriye var. Bunun pratikte inşa edilecek karayolları, demiryolları ile de hayata geçmesini hedefliyoruz. Suriye’nin her geçen gün ekonomik olarak kalkındığını görüyoruz. Bu sadece Suriye halkı için değil, bölge için önemli bir haber.

Haberin Devamı

‘İSRAİL TERÖRÜ DESTEKLİYOR’

İsrail’in izlediği politikalar olumlu gidişatın önündeki en ciddi engeli teşkil ediyor. İsrail’in saldırıları, terörizme karşı yürütülen mücadeleye de zarar veriyor. İsrail, DEAŞ gibi terör örgütlerine dolaylı yoldan destek vermektedir. Suriye’nin güneyinde yaşananlarda İsrail’in dahiliyeti olduğunu biliyoruz. Zaten kendileri de bunu saklamıyorlar. Suriyeli kardeşlerimizle her alanda yakın işbirliğini sürdüreceğiz.”

Haberin Devamı

ERDOĞAN SURİYE’Yİ ZİYARET EDECEK

Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olası Suriye ziyaretiyle ilgili de şunları söyledi: “Sayın Şeybani ve arkadaşlarına misafirperverlikleri için çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın en kalbi selam ve sevgilerini Suriye halkına iletmek istiyorum. Suriye, Türkiye ilişkileri 2 yıldır inanılmaz ivme kazanmış durumda. Suriye sadece Türkiye ile ilişkilerinde değil, dünya ile ilişkilerinde yeni bir başlangıç yapmak zorunda kaldı. Eski Suriye’nin gitmesi, yeni Suriye’nin gelmesi bölgeye istikrar, barış, ekonomik kalkınma getiren ve terörle mücadeleyi ilerleten bir husus olmuştur. Bölgemizdeki bütün savaşlar inşallah tıpkı Suriye’de olduğu gibi sona erer. Ancak devam eden birçok kriz de var. Konuştuğumuz konular arasında Cumhurbaşkanımızın Suriye’ye ziyareti de planlanmakta. Bu konuda yapılabilecek çalışmaları da gözden geçirdik.”