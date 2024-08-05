Bakan Fidan Refah’ta: Dünya katliamın ortağı olmamalı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır temasları kapsamında Refah Sınır Kapısı’nı ziyaret etti. Ziyareti sırasında yardımların nasıl Refah Sınır Kapısı’na getirildiğini de görme imkânı bulduklarını söyleyen Bakan Fidan, şöyle devam etti: “Şimdi burada Refah Sınır Kapısı’nda ilgili arkadaşlarımız bizlere brifing verdiler, yaptıkları çalışmaları anlattılar. Tabii an itibariyle Refah Sınır Kapısı trafiğe kapatılmış durumda. Sınırın öbür tarafı bildiğiniz gibi tamamıyla yok edilmiş durumda. Dolayısıyla bize verilen bilgiye göre, buradan şu anda kamyonlar gitmiyor. Kerem Şalom’a yönlendiriliyor, orada da günde 25 civarında kamyon ancak Gazze’ye geçiş yapabilmekte. Bu da tahmin edebileceğiniz gibi son derece az bir rakam.

TRAJEDİ YAŞANIYOR

Şu anda sınırın bulunduğumuz yerden birkaç yüz metre ötede bir insanlık trajedisi meydana gelmekte, bir soykırım işlenmekte. İsrail’in sınır kapısını kapatması, yardım konvoylarını hedef alması, insani yardım çalışanlarını katletmesi, hasta ve sivil tahliyelerini engellemesi, binlerce kamyon yardım malzemesinin çürümesine sebep olması insanlığa karşı bir suçtur ve sınırın öbür tarafında yürüttüğü soykırımının ilk aşamasıdır. İki milyon insan yerlerinden edilmiş durumda, 40 bin kadın ve çocuk şehit edilmiş durumda. Şu anda ilaç yok, yiyecek yok, su yok, açık havada açlıkla pençeleşen Filistinli kardeşlerimiz var.

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İNSANLIĞA SESLENİYORUM

Buradan bütün insanlığa sesleniyorum: Eğer hep beraber bu katliamı burada durdurmazsak, insanlık olarak bu katliamın ortağı olacağız. Onun için elimizden gelen bütün yardımı yapmaya gayret etmeliyiz. İsrail’e yönelik bütün baskıyı artırmalıyız. Batı devletleri baştan beri olmak üzere bu suskunluğunu bozmak zorundalar, yoksa bu işlenen soykırıma ortak olmaya devam edecekler. İsrail yönetiminin bu zulmüne dünya sessiz kalmayı bırakmalı, yardımların Gazze’ye engelsiz ve kesintisiz ulaştırılması için daha fazla çaba göstermelidir. Devletiyle, vatandaşıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla Türkiye olarak sonuna kadar Filistinli kardeşlerimizin yanında duracak, ahlaki ve insani vazifemizi hakkıyla yerine getirmeye devam edeceğiz.”