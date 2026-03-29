Bakan Fidan, Pakistan Başbakanı Şerif tarafından kabul edildi

Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2026 21:26

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan’ın başkenti İslamabad'da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere bulunduğu Pakistan’da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, başkent İslamabad’daki ziyareti çerçevesinde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından kabul edildi. Görüşmede taraflar arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler, devam eden İran ve İsrail-ABD savaşı ile bu savaşta muhtemel ateşkese yönelik çabalar ele alındı.

Bakan Fidan, geçtiğimiz saatlerde Mısırlı mevkidaşı Badr Abdelatty’nin de katılımıyla Pakistan Başbakanı Şerif ile ayrı bir görüşme daha gerçekleştirmişti.

İSLAMABAD’DA DIŞİŞLERİ BAKANLARI TOPLANTISI

Bakan Fidan, İslamabad’da düzenlenen Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud, Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar ile bir araya gelmişti. Toplantıda, Orta Doğu’daki son gelişmeler ele alınmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
