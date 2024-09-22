×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'in soykırımını durdurmak için elimizden geleni yapıyoruz

Güncelleme Tarihi:

#Hakan Fidan#New York#İslam İşbirliği Teşkilatı
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrailin soykırımını durdurmak için elimizden geleni yapıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2024 18:20

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği ABD’de İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı. Bakan Fidan yaptığı konuşmada, “İsrail'in soykırımını durdurmak için elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerini kullanarak, “İsrail yanlısı yayın organları tarafından üretilen dezenformasyona karşı koymalıyız” dedi.

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere ABD’nin New York kentine geldi. Bakan Hakan Fidan, ABD’nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu marjında düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda konuştu.

Dışişleri Bakanı Fidan: İsrailin soykırımını durdurmak için elimizden geleni yapıyoruz

Bakan Fidan toplantıda, “Geçtiğimiz kasım ayından bu yana İsrail'in soykırımını durdurmak ve Filistinli sivillere yönelik devam eden saldırıları konusunda uluslararası farkındalığı arttırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu hafta mümkün olan her fırsatta karşı karşıya olduğumuz tehlikelere dikkat çekmeye ve bu çılgınlığı durdurmak için elimizdeki imkanları seferber etmeye çağırıyoruz. Bu hafta toplantılarımız ve ikili görüşmelerimiz sırasında Filistin'deki bıçak sırtı duruma ve bunun tehlikeli sonuçlarına odaklanmalıyız. İsrail yanlısı yayın organları tarafından üretilen dezenformasyona karşı koymalıyız. Bu tür yanlış anlatılar işgali derinleştirmek için kullanılmaktadır. Uluslararası hukuk bizim yanımızdadır. Bugün, ortak çabalarımız ve Filistinlilerin direnci sayesinde Filistin'in Genel Kurul'da bir sandalyesi var” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Gazze Temas Grubu, 13 Eylül’de İspanya’nın başkenti Madrid ve 18 Eylül’de Ürdün’ün başkenti Amman'daki İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu Dışişleri Bakanları Toplantılarının ardından 10 gün içinde üçüncü defa bir araya geldi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hakan Fidan#New York#İslam İşbirliği Teşkilatı

BAKMADAN GEÇME!