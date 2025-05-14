Bakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile bir araya geldi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı öncesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Antalya'da çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

Bakanımız @HakanFidan, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı öncesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Antalya'da çalışma yemeğinde biraraya geldi. pic.twitter.com/X7b12178s2 — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) May 13, 2025

ANA GÜNDEM, UKRAYNAÜRUSYA ARASINDAKİ ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, CNN Türk ekranlarında görüşmenin detaylarını aktardı. Buna göre görüşmenin birinci gündem maddesine Ukrayna Rusya arasındaki ateşkes görüşmeleri yer aldı.

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Fırat, "Çok ciddi bir telefon trafiği yürüyor. Zelenski Ankara'ya geliyor. Trump'ın gelmesi için Putin'in gelmesi gerekiyor. Putin'in gelmeyeceği yönünde bir beklenti var. Putin teknik heyetler olarak bir araya gelme çağrısı yapmıştı. Zelenski liderler arası görüşmeden bahsetti. Putin gelmezse Trump'ın gelmeyeceğini varsayabiliriz. ABD Türkiye'den Rusya ve Ukrayna'yı ikna edici çaba göstermesini istiyor. Putin'in son dakika karar değiştirir mi konusunda Moskova'da hava öyle değil. Şu an yüksek seviyede olmuyorsa bir altında görüşme trafiği olması için çaba gösteriliyor. Suriye'de yeni hükümete uluslararası arenada kendini ifade etmesi ve yaptırımların kaldırılması çabası var Türkiye'nin. Diğer taraftan yarın Riyad'da yapılacak toplantı önemli. Trump mı gelecek Erdoğan mı gidecek konusu en önemli gündem maddesi. Erdoğan'ın gitme ihtimali kaynaklara göre daha fazla. Suriye sahasında İsrail'in saldırılarının durdurulması ve istikrarın sağlanması önemli. Yarın Suudi Arabistan'da Suriye'nin yeni başkanıyla görüşecek olmaları önemli. Detaylar belli ki dışişleri bakanlarına kalacak ve sonrasında temaslar devam edecek. Türkiye bu konuda kararlı. Trump’ın Suriye sahasında askeriyle para harcayarak çok fazla kalmak istemediğini biliyoruz. Bu sefer Trump’ın söylediği uygulanmaya başlandı." diye konuştu.