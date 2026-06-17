Bakan Fidan Moskova’da Lavrov’la görüştü… Mutabakat böyle geldi

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DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la Rusya’nın başkenti Moskova’da görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatı, bölgede çatışma ikliminin kırılması için son derece kıymetli bir diplomatik eşik olarak gördüğünü belirtti. Fidan, “Sayın Cumhurbaşkanımızın da vurguladıkları üzere bölgemize ve tüm dünyaya nefes aldıran bu adımın geçici bir sükunetten ziyade yapısal ve kalıcı bir güvenlik mimarisine dönüşmesi en büyük temennimizdir” dedi.

Fidan, ilerleyen dönemde Türkiye’nin arzusunun bu mutabakatın daha geniş bir bölgesel barış perspektifine kapı aralaması olduğunu ve Türkiye’nin bunun için çalıştığını kaydetti.

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ORTAK DİPLOMATİK DİL

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ABD ve İran arasında sağlanan mutabakatta Türkiye'nin rolüne ilişkin sorulan soruya yanıt veren Fidan, Türkiye'nin bölgesinde önemli ve güçlü olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Bizim istikrarlaştırıcı, barışı önceleyici Cumhurbaşkanımız tarafından ortaya konan politika, bölgemizde İran Savaşı'nda da kendisini gösterdi. Bu konuda yaptığımız çabalar sadece kendi kişisel çabalarımızın bir ürününü ortaya koymadı, aynı zamanda bizim duruşumuza, görüşümüze, eylemimize değer veren diğer ortaklarımızın, kardeş ülkelerin bu konuda harekete geçmesini de sağladı.

Pakistanlı kardeşlerimizle, Katarlı kardeşlerimizle, Amerikalılarla, İranlılarla gece gündüz iletişim halindeydik. Pakistanlı ve Katarlı kardeşlerimiz çok büyük, ciddi çaba ortaya koydular.”

DÖNÜM NOKTASI OLDU

Bölge liderlerinin bir araya gelip ABD Başkanı Donald Trump'la bir telekonferans yapmasının önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Fidan, "Çünkü bölge ülkeleri artık bölgemize ilişkin ortak tutumumuzu, ortak diplomatik dille ifade etme konusunda da bir refleks geliştirmiş durumda" diye konuştu.

KARADENİZ’İN GÜVENLİĞİ

m Türkiye-Rusya ilişkilerinin köklü tarihsel birikime, güçlü ekonomik temellere, en üst düzeyde liderler arasında tesis edilen siyasi diyaloğa ve karşılıklı güvene dayandığını vurgulayan Fidan, Karadeniz’deki seyrüsefer güvenliğine ilişkin “Son dönemde ülkemizin Karadeniz’deki çıkarlarına halel getirebilecek hadiselerin önünün alınmasına yönelik beklentimizi de değerli meslektaşıma ayrıca ilettim. Bu çerçevede Karadeniz’de seyrüsefer emniyetinin teminat altına alınması için neler yapılabileceğine dair fikir teatisinde bulunduk” dedi.

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LAVROV: GÜNDEMİMİZ YOĞUN

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da Fidan başkanlığındaki heyeti, Moskova’da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilere değinen Lavrov, “Ticari ve ekonomik ilişkilerimiz gelişiyor. Sadece ikili ilişkiler değil, bölgesel ve uluslararası gündemimiz de yoğun. Bu konularda da sürekli olarak görüş alışverişinde bulunmaktayız. Türk dostlarımızın Ukrayna’daki duruma adil, sağlam ve sürdürülebilir çözümün bulunmasına yönelik ilgi göstermelerine değer veriyoruz” diye konuştu.

SABOTE EDİLMESİN

BAKAN Fidan, ABD Başkanı Trump'ın bir irade ortaya koyduğunu, İsrail'in bu konudaki itirazlarını dinlemediğini, İran'ın da bu iradeye olumlu cevap verdiğini ve bir neticeye ulaştıklarını aktardı: "Umudumuz herhangi bir sabotajın etkisi altında kalmadan geri kalan 60 günlük dönem içerisinde de bu teknik müzakerelerin bir an önce nihayete ermesi ve bölgemizde artık bir barışın oluşması."

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Hakan Fidan, Rusya’da yaşayan Türk işinsanlarıyla da bir araya geldi.