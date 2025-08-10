Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır’da konuştu: ‘İşgal’ kararı soykırım planı

Haberin Devamı

MISIR Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile ortak basın toplantısı düzenleyen Hakan Fidan, çarpıcı mesajlar verdi: “Bölgemiz çok kritik bir dönemden geçerken Mısır’ı ziyaret ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi önderliğinde Türkiye-Mısır ilişkileri ileri noktalara ilerlemiştir. Bu önderlik, bölgesel sorunlara yönelik stratejilerimizi yakınlaştırmış ve ortak hareket etme imkânı sağlamıştır. 100 yıllık diplomasimizi ortak akılla ilerletmek için işbirliği içindeyiz. Mısır ile ekonomik ve ticari ilişkilerimiz devam ederken bu hacim 9 milyar dolara ulaştı. Hedefimiz 15 milyar dolara ulaştırmak.

SONUNA KADAR KARŞIYIZ

Gazzelilerin korunması, insanların huzura ulaştırılması ve ateşkesin sağlanması için koordinasyon içerisindeyiz. Mısır’ın çabalarını takdirle karşılıyoruz ancak İsrail tüm bu çabalara rağmen ateşkesi ısrarla sabote ediyor. Son dönemde Filistin’i tanıyan ülkelerin sayısındaki artış uluslararası toplum nezdinde yarattığımız farkındalığın bir sonucudur. Gazze’nin tamamının işgali planına sonuna kadar karşıyız. Bu kararın soykırımcı bir adım olduğunu vurguluyoruz. İsrail’in soykırımcı politikalarına karşı uluslararası hukuku sonuna kadar koruyacağız. Görüşmede ayrıca bölgemizi ilgilendiren önemli konuları masaya yatırdık. Mısır’ın Akdeniz’e olan kıyısı nedeniyle toplantımızın El Alameyn’de gerçekleştirilmesinin sembolik önemi bulunmaktadır. Türkiye olarak Sudan’ın birliğini ve egemenliğini savunuyoruz. İsrail’in planları arasında Lübnan ve Suriye’de gördüğümüz üzere işgal ya da bu ülkeleri zayıflatmak yer alıyor. Sadece soykırım değil, İsrail’in bölgedeki yayılmacılığı önemli bir tehdit olmaya başlamıştır.”

Öte yandan Bakan Fidan, Mısır ziyaretinde Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile de bir araya geldi.

SİSİ İLE GÖRÜŞTÜ

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi. Bakan Fidan’ın, Mısır ziyareti kapsamındaki görüşmelerinde ikili konular ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması, iki ülkenin çok boyutlu işbirliğinin her alanda daha da geliştirilmesine yönelik somut adımların değerlendirilmesi bekleniyor.

BEDİR ABDULATİ: ORTAK HAREKET ETMEMİZ ÖNEMLİ

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati de Türkiye ile Mısır’ın ortak hareket etmesinin önemli olduğunu vurguladı, Sisi’nin Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gösterdiği hoşgörülü tavrının çok kıymetli olduğunu belirtti. Abdulati, Gazze’de ateşkesin derhal uygulanması gerektiğini ifade ettiğini söylerken Batı Şeria’daki ve Gazze’deki halkın tehcir edilmesine net bir şekilde karşı olduklarını kaydetti.