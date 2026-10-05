Bakan Fidan: Mekke İttifakı kurumsallaşacak

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke İttifakı toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Mekke Savunma İttifakı Anlaşması'nın kurumsallaşması için yapılan çalışmaların sonuna da geldik çok şükür. Bunu daha da ileri götürmek için toplanacaktık ama bu Yemen, Suudi Arabistan denkleminde gelişen olaylardan dolayı bugün olağanüstü bir şekilde toplandık. Yemen meselesiyle ilgili özellikle Suudi Arabistan'ın savunmasına yönelik ne türden destekler verilebilir? Sorunun barışçıl yollarla, diyalog yoluyla çözülmesi için neler yapılabilir? Bunları da enine boyuna bütün boyutlarıyla görüştük. Suudi Arabistan'ın gerçekten çok yapıcı yaklaşımı var. Bu sorunun çözülmesine ilişkin. Bir takım görüşlerimizi paylaştık. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade var. Bu iradenin yansıması olarak bir takım kararlar aldık. Milli Savunma Bakanımız da yanımızda vardı. Özellikle askeri konularda, operasyonel konularda, teknik konularda çok verimli görüşler ortaya koydular" dedi.



ORTAK AÇIKLAMA YAPILDI

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Riyad'da düzenlenen 'Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Toplantısı’nın ardından ortak yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, komitenin Türkiye Cumhuriyeti, Suudi Arabistan Krallığı ve Pakistan İslam Cumhuriyeti, Suudi Arabistan’ın karşı karşıya olduğu güvenlik gelişmeleri ve tehditleri ele almak üzere olağanüstü toplandığı belirtildi. Ayrıca, Mekke Savunma İttifakı’nın kurumsal gelişiminin bir parçası olarak komitenin, Pakistan İslam Cumhuriyeti’nden emekli Korgeneral Nauman Mahmood’u üç yıllığına Genel Sekreter olarak atadığı duyuruldu. Açıklamaya göre, taraflar, Genel Sekreter Mahmood’a yeni görevinde başarılar dileyerek, bu atamanın İttifak’ın ilerletilmesine ve hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacağına duydukları güveni ifade etti.

‘TARAFLAR, SUUDİ ARABİSTAN’DA DEVAM EDEN SALDIRILARI KINADI’

Yapılan ortak açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Taraflar, Mekke ve Medine’nin hedef alınması teşebbüsünü ve Suudi Arabistan’daki şehirler ile sivil ve ekonomik tesislere yönelik devam eden saldırıları en sert şekilde kınamış; Suudi Arabistan’ın güvenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik her türlü saldırı veya tehdidi kesinlikle reddettiklerini teyit etmişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti, Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetlerinin teyakkuz ve hazırlık durumu ile Krallık’a yönelik tehdit ve saldırılara karşı ülkenin güvenliği ile toprak bütünlüğünü korurken sergiledikleri profesyonellik ve yüksek yetkinliği takdirle karşılamıştır. Komite, toplantı öncesinde yapılan siyasi ve askeri istişarelerin sonucunu değerlendirerek kendisine sunulan önerileri onaylamış ve Mekke Savunma İttifakı’nın kollektif savunmaya ve tehditlerle birlik içinde mücadeleye yönelik güçlü taahhüdü yansıttığını teyit etmiştir. Komite, kollektif savunma taahhütlerinin uygulanmasına ivedilikle geçmeyi, bu çerçevede, Tarafların ulusal mevzuatlarına uygun olmak kaydıyla, üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvetler ile yeteneklerin uzlaşılan düzenlemeler çerçevesinde Suudi Arabistan’a sağlanmasına ve bunların hızla konuşlandırılmasına yönelik tedbirleri almayı, bu suretle tehditlerle mücadeleye yönelik hazırlık durumunu, askeri entegrasyonu ve kollektif kapasiteyi güçlendirmeyi kararlaştırmıştır. Taraflar, her bir tarafın güvenliğinin, üç ülkenin kollektif güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu yinelemişlerdir. Bu çerçevede, Ortak Savunma için Mekke Anlaşması kapsamındaki taahhütlerin pratik tedbirlere dönüştürülmesinin, kollektif savunmaya olan bağlılığın güvenilirliğini yansıttığı, caydırıcılığın etkinliğini güçlendirdiği ve üç ülkenin güvenlik, egemenlik ve toprak bütünlüklerinin anlaşma hükümlerine uygun şekilde savunulmasına yönelik birlik ve kararlılığı ortaya koyduğu teyit edilmiştir.”