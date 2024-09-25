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Bakan Fidan, Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib ile görüştü

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#Hakan Fidan#Bakan Fidan#Lübnan
Bakan Fidan, Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2024 19:03

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Türkevi'nde Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib ile görüştü.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’de temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, New York’taki Türkevi’nde Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı, görüşmede, Bouhabib’in Fidan’a Lübnan’daki durumla ilgili bilgi verdiğini aktararak, Bouhabib’in Türkiye tarafından Lübnan’a bu sabah gönderilen ilaç yardımından dolayı teşekkür ettiği ifade edildi.

Bakan Fidan’ın, görüşmede, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırısının kabul edilemez olduğunu, İsrail’in bölgeyi bir kaosa süreklemek istediğini aktardığı belirtilerek, Türkiye’nin Lübnan’ın yanında olduğunu ve uluslararası toplumun birlik içinde hareket etmesi gerektiğini söylediği ifade edildi.

 

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#Hakan Fidan#Bakan Fidan#Lübnan

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