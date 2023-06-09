Bakan Fidan'dan peş peşe görüşmeler

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Lavrov, Bakan Fidan'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etmiştir" denildi.

FİDAN BORREL İLE DE GÖRÜŞÜ

Dışişleri Bakanı Fidan, AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı/ Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Borrell, Bakan Fidan'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etmiştir. Görüşmede ayrıca, Türkiye- AB ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alınmıştır" denildi.