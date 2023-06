Bakan Fidan: Karadağ-Türk Ticaret Odası ticari ve yatırım ilişkilerimize güç katacak

Haberin Devamı

Karadağ-Türk Ticaret Odası açılışında katılımcılara hitap eden Bakan Fidan, Türkiye-Karadağ arasındaki bağların güçlendiğini ve derinleştiğini belirterek, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi vesilesiyle geldiğim dost ve müttefik Karadağ'da sizlerle buluşmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Sizlere Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın en kalbi selamlarını getirdim. Karadağ ile tarihi, insani, siyasi ve kültürel bağlara sahibiz. Bu güçlü bağlar, ekonomi alanında da her geçen gün derinleşmektedir. Karadağ, stratejik konumuyla, altyapısıyla ve turizm potansiyeliyle Adriyatik Denizine açılan coğrafi ve lojistik bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Nitekim Türk sermayeli yatırımların toplam tutarı 344 milyon euroya ulaşmıştır. Doğrudan yabancı yatırımlar bakımından Karadağ'da en üst sıralarda bulunmaktayız. Serbest ticaret anlaşmasının kapsamının genişletilmesiyle geçtiğimiz yıl ikili ticaret hacmimiz 200 milyon doları aşmış bulunmaktadır. Ticaret adamlarımızın ortaya koyduğu 250 milyon dolarlık ticaret hacmi hedefimize bu yıl sonunda ulaşmayı öngörüyoruz. Ama sanıyorum ki bu rakam Sayın Cumhurbaşkanlarımız için yeterli olmayacak dedi.



SİVİL HAVACILIK ALANINDA DA İŞ BİRLİĞİMİZİ DERİNLEŞTİRİYORUZ



Bakan Fidan, sivil havacılık alanında da iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendiğini vurgulayarak, Karadağ'da özellikle enerji, turizm, altyapı, eğitim, sağlık, ormancılık, iletişim ve bilişim gibi alanlarda yatırım potansiyeli mevcuttur. Ayrıca otoyol, demiryolu ve havaalanı yenilemesi gibi projeler de halihazırda mevcuttur. İş insanlarımızı bu vesileyle bu projelere odaklanmaya ve ihalelere katılmaya teşvik ediyorum. Sivil havacılık alanında da iş birliğimizi derinleştiriyoruz. Haftalık seferlerini 14'ten 17'ye çıkaran Türk Hava Yolları, 100 binden fazla üçüncü ülke turistini Karadağ'a taşımaktadır. Pegasus Hava Yolları da 19 Temmuzda seferlere başlayacak ifadelerini kullandı.



İŞ İNSANLARIMIZA DAİMA DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ



Bakan Fidan, Türkiye'nin dünyanın en büyük 5 diplomatik ağından birine sahip olduğunu, bu diplomatik ağlarla iş insanlarına desteğin daima süreceğine dikkat çekerek, Geçtiğimiz haftalarda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Hizmet İhracatçıları Birliği ve Türk Hava Yolları ile verimli görüşmeler yaptık. Ekonomik gücümüz, milli güvenliğimiz ve ülke refahımızın en önemli unsurlarındandır. Hükümet olarak daima her alanda sizlere, iş adamlarımıza desteğimizi sürdüreceğiz. 260 temsilcilikle dünyanın en geniş 5 diplomatik ağından birisine sahibiz. Çok kısa sürede bu sayıyı daha da yukarılara taşıyacağız. İş dünyamızın önünü, dünyanın her yerinde yenilikçi ve tesirli girişimlerle açmaya devam edeceğiz. Bunu yaparken iş insanlarımızla ve ticaret odalarımızla çok yakın temas ve iş birliği içinde olmaya da devam edeceğiz. Büyükelçiliğimizin kapısı her zaman sizlere açıktır dedi.



Fidan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



Karadağ-Türk Ticaret Odasının faaliyete geçmesi, bu güzel ülkeyle ikili ticari ve yatırım ilişkilerimizin gücüne güç katacaktır. Türk Ticaret Odasının hayırlı olmasını diliyor, odanın kurulmasında emeği geçenlere bu vesileyle en içten teşekkürlerimi sunuyorum.