×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Fidan, Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile bir araya geldi

Güncelleme Tarihi:

#Bakan Fidan#Hakan Fidan#Kamboçya
Bakan Fidan, Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2026 21:34

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’nin başkenti Washington’daki temasları kapsamında Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile bir araya geldi.

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Barış Kurulu’nun gerçekleştirilen ilk toplantısına katılmak üzere bulunduğu ABD’nin başkenti Washington’daki temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, temasları kapsamında Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Kamboçya arasındaki ilişkiler, küresel ve bölgesel gelişmeler ve Kamboçya’nın da üyesi olduğu Barış Kurulu’nun faaliyetlerine ilişkin başlıklar ele alındı.

Bakan Fidan, Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile bir araya geldi

BAKAN FİDAN, BARIŞ KURULU TOPLANTISINA KATILMIŞTI

Bakan Fidan, dün katıldığı Barış Kurulu’nun ilk toplantısında, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'nin güvenliğinin istikrara kavuşması ve toparlanması için tüm kararlılığını korumaktadır. Türkiye, Gazze'ye halihazırda büyük miktarda insani yardım sağlamaktadır. Sağlık ve eğitim sektörlerinin yeniden yapılandırılmasına ve polis gücünün eğitimine de anlamlı katkılar sağlayabiliriz. Ayrıca, Uluslararası İstikrar Gücü'ne asker sağlamaya hazırız" ifadelerini kullanmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bakan Fidan#Hakan Fidan#Kamboçya

BAKMADAN GEÇME!