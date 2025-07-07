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Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü

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#Hakan Fidan#BRICS Zirvesi#Abbas Arakçi
Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2025 03:21

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Brezilya’da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya geldi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüştü. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre görüşmede, ikili ve bölgesel konuların yanı sıra İran’ın nükleer faaliyetleriyle ilgili müzakere süreci ele alındığı, Bakan Fidan’ın, Türkiye’nin bölgesindeki tüm meselelerin diplomasi yoluyla çözülmesinden yana olduğunu ve bu yönde atılacak adımlara her türlü desteği vereceklerini söylediği belirtildi. 

BELARUSLU MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

BRICS Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belarus Dışişleri Bakanı Maxim Ryzhenkov ile görüştü.

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü

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#Hakan Fidan#BRICS Zirvesi#Abbas Arakçi

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