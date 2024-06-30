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Bakan Fidan İran Dışişleri Bakan Vekili Bagheri ile görüştü

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#Hakan Fidan#İran#Gazze
Bakan Fidan İran Dışişleri Bakan Vekili Bagheri ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2024 21:24

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile telefonda görüşme yaptı. Görüşmede Gazze'deki son durum, Lübnan, terörle mücadele ve ikili ilişkiler konuşuldu.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile telefonda görüştü.

GÖRÜŞMEDE ELE ALINAN KONULAR

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Gazze'deki son durumun ele alındığı görüşmede, çatışma durumunun bölgesel düzeye yayılma riski değerlendirildi.

Bakan Fidan, görüşmede, Lübnan'da gerilimin artmasının Irak ve Suriye'ye de olumsuz yansımaları olacağını kaydetti.

Görüşmede, terörle mücadele konusu ile ekonomi ve ulaştırma alanlarındaki ikili meseleler hakkında fikir alışverişi de yapıldı.

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#Hakan Fidan#İran#Gazze

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