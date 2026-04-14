Bakan Fidan: Hürmüz barış yoluyla açılmalı

ANADOLU Ajansı (AA) Editör Masası’na konuk olan Fidan, gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

PAKİSTAN’DAKİ ABD-İRAN MÜZAKERESİ: Şimdi müzakere edilen konu başlıklarına baktığımız zaman bunların 15 gün içerisinde nihai bir imzalanacak belgeye bağlanması teklif olarak da çok fazla mümkün olmayabilirdi. Taraflar iyi giderlerse ilave bir ateşkes gündeme gelebilir; 45 gün, 60 gün ki müzakereler devam edebilsin, bu esnada sorunları çözebilsinler. Şimdi şöyle bir husus var: Yani nükleer konuda olay ya hep ya hiçe dönerse, özellikle zenginleştirmeyle ilgili konuda, orada bir ciddi engelle karşılaşabiliriz diye düşünüyorum. Ama inşallah bunu da şimdi bazı arabulucuların, diğer ülkelerin de desteğiyle aşmaya çalışacağız.

ABD VE İRAN ATEŞKES KONUSUNDA SAMİMİ: Başlangıç pozisyonları her zaman için biraz maksimalist olur. Daha sonra taraflar arabulucuların desteğiyle bir noktada buluşturmaya çalışırlar. Yeter ki ateşkese ulaşmada, devam ettirmede, daimi kalıcı niyetleri olsun. Benim gördüğüm şu anda her iki taraf da ateşkes konusunda samimi, ihtiyacın farkında.

İSRAİL’İNOYUNBOZAN FAKTÖRÜ

İSRAİL FAKTÖRÜ HESAPTA OLMALI: Her zaman için bir İsrail faktörü olduğunu dile getiren Fidan, “İsrail’in buradaki oyun bozanlığını hep hesapta tutmak gerekiyor. Biz bunu Amerikalılara da diğer taraflara da sürekli söylüyoruz. Ama an itibarıyla Amerikalılar da İranlılar da kendi evlerine gittiler. İranlılar özellikle Amerikalıların yaptığı teklifi değerlendirecekler. Bir cevap verecekler diye düşünüyorum”dedi.

HÜRMÜZ BARIŞ YOLUYLA AÇILMALI: Hürmüz Boğazı’nda tüm dünyanın istediği, uluslararası geçişin serbest olması ve engellenmemesi. Bizim durduğumuz yer barış yoluyla açılması. Uluslararası bir silahlı barış gücüyle buraya müdahil olmanın çok fazla zorlukları var. Hürmüz Boğazı savaşın bölgesel bir savaş olmadığını küresel etkilerinin olduğunu gösteren bir savaş. Benim gördüğüm serbest geçişle ilgili bir sıkıntı olmaz ama bundan etkilenen ülkeler Avrupalılar, Çin, Hindistan, Kore buradan gelen enerjiyle ayakta duruyorlar. Fiyatlara yük bindiği gibi enerji arzında da sıkıntı olabilir. Müzakereler sonuçlandığında Hürmüz Boğazı ile ilgili bir sorun kalacağını düşünmüyorum.”

NATO’NUN EN ÖNEMLİ ZİRVESİ

Fidan, NATO - ABD arasındaki tartışmalara dikkat çekerek temmuzda yapılacak Ankara Zirvesi’nin bütün bunların daha yapısal şekilde tartışılacağı bir zemin olacağını söyledi ve “Belki NATO tarihinin en önemli ama en önemli zirvesi olacak” dedi. Ankara Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak Trump’ın geleceğini düşündüklerini kaydeden Fidan, “O da Cumhurbaşkanımıza olan kişisel saygısından dolayıdır” dedi. Fidan, ‘Trump’ın zirveye katılma konusunda isteksiz olduğu’ konusunda, “Evet, öyle anlıyoruz” diye yanıt verdi.

İSRAİL TÜRKİYE’Yİ YENİ DÜŞMAN İLAN ETME ARAYIŞINDA

“İsrail’in Cumhurbaşkanımız karşısında kompleks içerisinde olduğu bir gerçeklik. Bölgede pek çok olay yaşanıyor ve Türkiye’nin denge çabası, Türkiye’yi öyle bir yerde tutuyor ki İsrail, Türkiye’nin pozisyonunu bozamıyor. Bu durum da onları dengesizliğe itiyor. Diğer taraftan; bizim Gazze, Lübnan ve bölgeyle ilgili tutumumuz, İsrail’in yayılmacı politikasıyla zıt durumda. Ancak Türkiye’nin sesi ve kullandığı yöntem herkesten farklı olduğu için Cumhurbaşkanımızın dünya ölçeğindeki liderliği ve Türkiye’nin geliştirdiği iletişim ağı, İsrail’i altüst eden bir husus.

Tüm bunların üzerine, İsrail’in Türkiye’ye saldırması anlaşılabilir bir hale geliyor. İran’dan sonra İsrail, düşmansız yaşayamaz. Sadece Netanyahu değil, muhalefette olanların da Türkiye’yi yeni düşman ilan etme arayışında olduklarını görüyoruz. Bu, bir devlet stratejisine dönüştürülmeye çalışılan bir husustur.”