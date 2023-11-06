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Bakan Fidan, Hollandalı mevkidaşı Slot ile görüştü

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#Hakan Fidan#Hanke Bruins Slot#Hollanda
Bakan Fidan, Hollandalı mevkidaşı Slot ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2023 19:30

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fidan, Hollandalı mevkidaşına Gazze’de giderek tırmanan gerilimin bölgesel bir krize dönüşmemesi için ortak çaba harcanması gerektiğini belirtti. Öte yandan Fidan, Çekya Dışişleri Bakanı Lipavsky ile de telefonda görüştü.

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Gazze’deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede Bakan Fidan, bir an önce tam ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımların Gazze’ye acilen ulaştırılması gerektiğini vurguladı. Fidan, Hollandalı mevkidaşına Gazze’de giderek tırmanan gerilimin bölgesel bir krize dönüşmemesi için ortak çaba harcanması gerektiğini de belirtti.

Görüşmede Ukrayna’daki son durumun da değerlendirildiği öğrenildi. Dışişleri Bakanı Fidan’ın ayrıca Karadeniz Tahıl Koridoru'nun yeniden canlandırılmasının önemine de değindiği öğrenildi.

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ÇEK MEVKİDAŞI İLE DE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Gazze’deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail’in Gazzeli sivillere karşı işlediği suçların kabul edilemez olduğunu vurguladı. Bakan Fidan, tam ateşkesin bir an önce sağlanması ve insani yardımın Gazze’ye ulaştırılması gerektiğini de belirtti.

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#Hakan Fidan#Hanke Bruins Slot#Hollanda

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