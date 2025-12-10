Bakan Fidan: Hedefimiz AB üyelik sürecini canlandırmak

Haberin Devamı

Bakan Fidan, dün TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının 2026 bütçesi ve 2024 yılı kesin hesabı görüşmelerinde yaptığı konuşmada özetle şunları aktardı:

“Suriye’de sergilenen kararlı vizyon, güney sınırımızın diğer kritik halkası olan Irak ile ilişkilerde de aynen sürdürülmektedir. Irak’la birçok alandaki işbirliğimizi kurumsal bir çerçevede ilerletmekteyiz. Halihazırda dördüncü ihracat ortağımız olan Irak ile ticaret hacmimizi 30 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefindeyiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası toplumda hak ettiği konuma ulaşması ve Kıbrıslı Türklere yönelik gayriinsani ambargonun kaldırılması başlıca önceliklerimiz arasındadır. Yunanistan’la olumlu gündemin geliştirilmesine yönelik irademizi muhafaza etmekteyiz. Ermenistan’la normalleşme sürecimiz 2025 yılında da Azerbaycan’la eşgüdüm içinde yürütülmüştür.

Stratejik ortağımız ABD’nin Başkanı Trump ve ekibiyle yürütülen temaslar, karşılıklı çıkar ve saygı temelinde artarak devam etmektedir. Savunma sanayii alanındaki kısıtlamaların tamamen kaldırılmasına yönelik girişimlerimizi de kesintisiz sürdürmekteyiz. Avrupa Birliği’ne üyelik sürecimizin canlandırılması hedeflenmektedir. AB ile ilişkilerimizde diğer temel önceliklerimiz; diyalog mekanizmalarının yeniden işler hale getirilmesi, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve Vize Serbestisi sürecinin hızlandırılmasıdır.”

DIŞ POLİTİKADA GERÇEKTEN BAŞARILIYIZ

- Genel Kurul’da milletvekillerin sorularını yanıtlayan Bakan Fidan şunları kaydetti:

“Amerika’nın ortaya koyduğu yeni millî güvenlik siyaset belgesinden bahsedildi. Bu gerçekten özellikle küresel güvenlik için çok temelli değişimleri getiren bir husus, onu da belki imkân olsa ayrıca konuşmak gerekirdi. Ama bütün bu parametrelere baktığımız zaman, kendi dış politikamızın, kendi idealimizin gerisinde olduğunu ama diğer bütün hesaplamalara göre gerçekten başarılı olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Gazze’yle ilgili soru soruldu. Biz garantör sorumluluğunu almaktan çekiniyor muyuz? Çekinmiyoruz.”