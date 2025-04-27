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Bakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Derviş ve Siyasi Büro üyeleriyle bir araya geldi

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#Hakan Fidan#Hamas#Muhammed Derviş
Bakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Derviş ve Siyasi Büro üyeleriyle bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2025 18:37

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle Doha’da görüştüğü bildirildi.

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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle bugün Doha’da görüştü. Görüşmede, ateşkes müzakerelerindeki son durum ele alındı. 

Hamas tarafı, kalıcı ateşkes için çaba göstermeyi sürdürdüklerini belirtti. Son dönemde yapılan görüşmelerle ilgili bilgi aktardı.

Bakan Fidan, Gazze’de barışın tesisi için Türkiye’nin uluslararası platformlardaki çalışmalarına ve ikili düzeydeki çabalarına devam ettiğini söyledi.

Görüşmede, Gazze’deki insani durumun da ele alındığı kaydedildi. İsrail’in yardımların bölgeye girişini yaklaşık iki aydır engellemesi neticesinde Gazze’de ortaya çıkan insani felakete acil bir çözüm bulunması gerektiğine dikkat çekildi.

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#Hakan Fidan#Hamas#Muhammed Derviş

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