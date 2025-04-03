Bakan Fidan Fransız mevkidaşı ile görüştü

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Görüşmede, Türkiye-Fransa ikili ilişkilerinin yanı sıra, Türkiye-AB ilişkileri, Avrupa güvenliği, Ukrayna-Rusya savaşı, Gazze ve Suriye başta olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı. Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün ve 4 Nisan’da Brüksel’deki NATO Karargahında yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacak. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre toplantı, yeni ABD yönetimi ve diğer müttefikler arasında ilk toplu istişarenin yapılmasına vesile olacak.