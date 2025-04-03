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Bakan Fidan Fransız mevkidaşı ile görüştü

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#Hakan Fidan#Jean-Noel Barrot#NATO
Bakan Fidan Fransız mevkidaşı ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2025 07:00

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile Fransa’nın başkenti Paris’te bir araya geldi.

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Görüşmede, Türkiye-Fransa ikili ilişkilerinin yanı sıra, Türkiye-AB ilişkileri, Avrupa güvenliği, Ukrayna-Rusya savaşı, Gazze ve Suriye başta olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı. Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün ve 4 Nisan’da Brüksel’deki NATO Karargahında yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacak. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre toplantı, yeni ABD yönetimi ve diğer müttefikler arasında ilk toplu istişarenin yapılmasına vesile olacak. 

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#Hakan Fidan#Jean-Noel Barrot#NATO

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