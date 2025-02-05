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Bakan Fidan: Filistinlilerin Gazze'den zorla tahliye edilmesi fikri, kabul edilemez bir dayatmadır

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#Hakan Fidan#Bakan Fidan#Gazze
Bakan Fidan: Filistinlilerin Gazzeden zorla tahliye edilmesi fikri, kabul edilemez bir dayatmadır
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 19:51

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Son günlerde ortaya atılan Filistinlilerin Gazze’den zorla tahliye edilmesi fikri, kabul edilemez bir dayatmadır. Gazzelilerin tehcir edilmesini teklif etmek abesle iştigaldir, tartışmaya açılması bile yanlıştır" dedi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Filistin meselesi, Filistinlilerin ait olduğu topraklardan sürgün edilmesiyle başlamış bir sorundur. Son günlerde ortaya atılan Filistinlilerin Gazze’den zorla tahliye edilmesi fikri, kabul edilemez bir dayatmadır. Gazzelilerin tehcir edilmesini teklif etmek abesle iştigaldir, tartışmaya açılması bile yanlıştır. Filistinlilere yönelik soykırımı, tehciri, izolasyonu devam ettirecek her türlü adıma karşıyız. Türkiye olarak Filistinlilerin haklarını korumak için bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da yılmadan, usanmadan çalışacağız" ifadelerini kullandı.

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#Hakan Fidan#Bakan Fidan#Gazze

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