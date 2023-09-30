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Bakan Fidan duyurdu: 9 yeni büyükelçi atandı

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#Hakan Fidan#Büyükelçi#Atama
Bakan Fidan duyurdu: 9 yeni büyükelçi atandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2023 20:20

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 9 başkent için yeni büyükelçilik görevlerini tebliğ etti.

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde büyükelçilik yapacak isimlere telefonla yeni görevlerini bildirdi. Buna göre Erkan Özoral Bratislava Büyükelçiliği, Burhan Köroğlu Nuakşot Büyükelçiliği, Ahmet Demirok Aşkabat Büyükelçiliği, Cem Işık Minsk Büyükelçiliği, Emrullah İşler Riyad Büyükelçiliği, Can İncesu Librevil Büyükelçiliği, Tunca Özçuhadar Montevideo Büyükelçiliği, Mehmet Küçüksakallı Asmara Büyükelçiliği ve Fatih Ulusoy Üsküp Büyükelçiliği için görev tebligatlarını aldı.

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#Hakan Fidan#Büyükelçi#Atama

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