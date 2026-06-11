Bakan Fidan, Bulgaristan'daki Türk iş insanlarıyla bir araya geldi

DHA
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2026 21:45
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan’daki Türk iş insanları ve soydaş siyasetçilerle bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki temaslarını sürdürüyor.
Bakan Fidan, program kapsamında, Bulgaristan’daki Türk iş insanları ve soydaş siyasetçilerle bir araya geldi.
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