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Bakan Fidan, Brüksel'de AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

Güncelleme Tarihi:

#Hakan Fidan #Brüksel#AB
Bakan Fidan, Brükselde AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2024 20:31

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel meselelerin ele alındığı toplantı marjında Fidan, ikili görüşmeler de yaptı.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'deki AB Konseyi'nde dışişleri bakanlarının gayriresmi toplantısına katıldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, yaklaşık 2 saat süren toplantıda Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra bölgesel meseleler ele alındı.

Toplantı marjında Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Lüksemburg Dışişleri Bakanı Xavier Bettel ve Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ile ayrı ayrı görüşmeler yaptı.

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#Hakan Fidan#Brüksel#AB

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