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Bakan Fidan, Barselona'ya gidiyor

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#Hakan Fidan#Gazze#İspanya
Bakan Fidan, Barselonaya gidiyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2023 21:05

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Akdeniz için Birlik (AiB) 8'inci Bölgesel Forumu'na katılmak üzere Barselona'ya gidiyor.

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Bakan Fidan, 26 - 27 Kasım tarhlerinde düzenlenecek olan AiB 8'inci Bölgesel Forumu'na katılmak üzere İspanya'nın Barselona kentine gidecek. Forum'da tek gündem maddesi olarak Gazze'deki insani kriz ve bölgedeki durum görüşülecek.

Bakan Fidan ziyareti sırasında ayrıca, İslam İşbirliği Teşkilatı - Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi tarafından görevlendirilen diğer Dışişleri Bakanları'yla birlikte, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares Bueno'yla da görüşerek Gazze'deki son gelişmeleri ele alacak.

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#Hakan Fidan#Gazze#İspanya

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