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Bakan Fidan Bağdat’ta

Güncelleme Tarihi:

#Hakan Fidan#PKK#Irak
Bakan Fidan Bağdat’ta
Gonca Şenay
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2025 07:00

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Bağdat’ta olacak. Suriye’deki rejim değişikliği sonrası bu ilk ziyaret, özellikle PKK/YPG terör örgütüyle mücadele açısından ayrı bir anlam taşıyor. Bakan Fidan, Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani ile Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin’in de yer aldığı yetkililerle görüşecek.

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PKK’NIN TASFİYESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2024 yılı nisan ayında Irak’a yaptığı ziyaret sırasında varılan görüş birliği ve Irak’ın topraklarında faaliyet gösteren PKK’yı “yasaklı örgüt” ilan etmesi Ankara’yı memnun eden gelişmeler. Ancak Hürriyet’e bilgi veren kaynaklar, yeni adımlar atılması yönündeki beklentinin altını çizdi. Bu doğrultuda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın “beklentimiz tamamen tasfiye” mesajı vermesi bekleniyor. Sincar’daki PKK varlığı ve Kalkınma Yolu Projesi de masada olacak. Ayrıca Irak ile ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve iki ülke ticaretinde Türkiye’nin “suni” olarak nitelediği engellerin kaldırılması yönündeki beklentinin de altı çizilecek.

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#Hakan Fidan#PKK#Irak

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