Bakan Fidan Bağdat’ta

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PKK’NIN TASFİYESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2024 yılı nisan ayında Irak’a yaptığı ziyaret sırasında varılan görüş birliği ve Irak’ın topraklarında faaliyet gösteren PKK’yı “yasaklı örgüt” ilan etmesi Ankara’yı memnun eden gelişmeler. Ancak Hürriyet’e bilgi veren kaynaklar, yeni adımlar atılması yönündeki beklentinin altını çizdi. Bu doğrultuda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın “beklentimiz tamamen tasfiye” mesajı vermesi bekleniyor. Sincar’daki PKK varlığı ve Kalkınma Yolu Projesi de masada olacak. Ayrıca Irak ile ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve iki ülke ticaretinde Türkiye’nin “suni” olarak nitelediği engellerin kaldırılması yönündeki beklentinin de altı çizilecek.