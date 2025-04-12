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Bakan Fidan, Azeri ve Ermeni mevkidaşları ile görüştü

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#Hakan Fidan#Azerbaycan#Ermenistan
Bakan Fidan, Azeri ve Ermeni mevkidaşları ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2025 23:59

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile görüştü.

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Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya hesabından görüşelere ilişkin paylaşımlar yapıldı.

Paylaşımda, Fidan'ın ADF marjında Bayramov ile bir araya geldiği aktarıldı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 4. Antalya Diplomasi Forumu çeşitli panel ve oturumlarla 13 Nisan'a kadar devam edecek.

Bir diğer paylaşımda, Fidan'ın ADF marjında Mirzoyan ile bir araya geldiği aktarıldı.

Görüşmede, iki bakanın Türkiye ve Ermenistan arasındaki gündem maddelerini ele aldığı, bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.

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Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 4. Antalya Diplomasi Forumu çeşitli panel ve oturumlarla 13 Nisan'a kadar devam edecek.

 

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#Hakan Fidan#Azerbaycan#Ermenistan

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