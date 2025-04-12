Bakan Fidan, Azeri ve Ermeni mevkidaşları ile görüştü

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Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya hesabından görüşelere ilişkin paylaşımlar yapıldı.

Paylaşımda, Fidan'ın ADF marjında Bayramov ile bir araya geldiği aktarıldı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 4. Antalya Diplomasi Forumu çeşitli panel ve oturumlarla 13 Nisan'a kadar devam edecek.

Bakanımız @HakanFidan IV. Antalya Diplomasi Forumu (#ADF2025) marjında, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü. 🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/V0HPfOfwmE — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) April 12, 2025

Bir diğer paylaşımda, Fidan'ın ADF marjında Mirzoyan ile bir araya geldiği aktarıldı.

Görüşmede, iki bakanın Türkiye ve Ermenistan arasındaki gündem maddelerini ele aldığı, bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.

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Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 4. Antalya Diplomasi Forumu çeşitli panel ve oturumlarla 13 Nisan'a kadar devam edecek.