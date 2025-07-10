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Bakan Fidan, Avustralya Dışişleri Bakanı Wong ile görüştü

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#Hakan Fidan#ASEAN Toplantısı#Malezya
Bakan Fidan, Avustralya Dışişleri Bakanı Wong ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2025 19:27

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ASEAN toplantısı kapsamında bulunduğu Malezya’da, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile bir araya geldi.

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Bakan Fidan, ASEAN 58. Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde bulunduğu Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Kuala Lumpur'daki temasları kapsamında Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile bir araya geldi.

Üçlü toplantılar, sektörel diyalog ortağı ülkelerin Dışişleri Bakanları, ASEAN Dönem Başkanı ülkenin Dışişleri Bakanı ve ASEAN Genel Sekreteri arasında düzenleniyor. ASEAN Dışişleri Bakanları toplantıları marjında yılda bir kere gerçekleştirilen üçlü toplantılarda ikili iş birliğinin mevcut durumu ile izleyen döneme yönelik perspektifler ele alınıyor. Bakan Fidan, son olarak 26 Temmuz 2024 tarihinde Viyentiyan'da (Laos) 57. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen üçlü toplantıya katılmıştı.

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Bakan Fidan, Avustralya Dışişleri Bakanı Wong ile görüştü

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#Hakan Fidan#ASEAN Toplantısı#Malezya

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