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Bakan Fidan Almanya’da... AB üyeliğine bakışımız değişmedi

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#Hakan Fidan#ALMANYA#AB
Bakan Fidan Almanya’da... AB üyeliğine bakışımız değişmedi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2023 07:00

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Avrupa Konferansı’na katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin 50 yıldan önce başlayan AB üyeliği perspektifinde bir değişiklik olmadığını söyledi.

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Panellerden birinde İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström’ün “Genişlemeyi konuşuyoruz ama burada mevkidaşım Hakan Fidan’ın da görüşünü duymak isterim” demesi üzerine söz alan Fidan, şöyle dedi: “Önce bu konferansın hazırlığını yapan ve düzenleyen ev sahibimiz Annalena’ya çok teşekkür ediyorum. AB üyeliği konusunda bakış açımız değişmedi. Bugün AB üyelerinin yeni jeopolitik koşullar altında yeni bir ruhla genişleme konusunda yeni bir tartışma başlatması önemlidir. Umarım bu tartışmalar hepimizin yararına olur.” 

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#Hakan Fidan#ALMANYA#AB

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