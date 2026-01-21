Bakan Fidan: 18 Ocak Mutabakatı’nı destekliyoruz

Haberin Devamı

Bakan Fidan, Ankara’da düzenlenen Türkiye-Özbekistan 4+4 Mekanizması Toplantısı’nın ardından TRT ve AA’ya demecinde özetle şunları söyledi:

KÜRT KARDEŞLERİMİZİN HAKLARI

“18 Ocak Mutabakatı’nın hemen öncesinde Ahmed Şara tarafından çıkarılan kararnameyle gerçekten çok uzun yıllardır (Beşşar) Esed döneminde belli konulardan mahrum edilmiş Kürt kardeşlerimizin haklarının verilmiş olması da fevkalade önemli. Suriye Cumhurbaşkanı Şara’nın ortaya koyduğu kararname hem kültürel hakların garanti altına alınması hem vatandaşların kendilerini daha güvende ve daha ait hissetmesi açısından önemli.

DEAŞ OYUNU ENDİŞESİ

Bu esnada sürekli oynanan DEAŞ oyununu da büyük bir endişeyle karşılıyoruz. Türkiye, DEAŞ terör örgütüyle mücadelede her zaman için ön saflarda yer aldı. Suriye’nin yeni yönetimiyle de büyük bir işbirliği ruhu içerisinde ilerletmeyi sürdüreceğiz.”

GAZZE BARIŞ KURULU CUMHURBAŞKANIMIZ KARARINI VERECEK

BAKAN Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a Gazze Barış Kurulu daveti konusunda da şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanımız herhalde çok kısa bir süre içerisinde bu konudaki kararlarını verecekler. Cumhurbaşkanımız başından beri Gazze’deki durumun çözülmesi için ulusal bir seferberliğin olmasını savundu, buna öncülük etti, birçok uluslararası ortaklarla bunun emeğini ve çabasını verdi. Şimdi bu türden bir kurulun kuruluyor olması, tabii belli birtakım eksikler olabilir, ona rağmen kıymetli bir gelişme. Cumhurbaşkanımız bu konuda uluslararası diplomasiyi seferber etmeye devam edecek. Ama tabii ki birtakım normların ve Türkiye’nin menfaatlerinin gözetilmesi de önemli. Tüm bunların hepsini değerlendirip Cumhurbaşkanımız kararını verecek.”

RUBİO VE BARRACK’LA SURİYE’Yİ GÖRÜŞTÜ

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile de bir araya geldiklerini kaydeden Hakan Fidan, Barrack’ın dün Şam’da yaptığı görüşmelere ilişkin izlenimlerini paylaştığını aktardı. Fidan, dün gün boyu kritik görüşmeler olduğunu ifade ederek “(Barrack) Her iki tarafla da görüştü ve her iki taraf da bu sefer üçlü bir araya gelerek Şam’da görüştü. SDG tarafı, Şam yönetimi ve Amerika’nın bir araya gelmesiyle yapılan görüşmeler oldu. Bunlarla ilgili görüş teatisinde bulunduk. Türkiye’nin her zaman için yapıcı rol oynamaya devam edeceğinin altını çizdik” dedi.

Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile de telefon görüşmesi yaptı. Edinilen bilgiye göre görüşmede, Suriye’deki son gelişmeler ve ABD’nin Barış Kurulu girişimi ele alındı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ı dün Ankara’da kabul etti. Görüşmede Suriye’deki gelişmeler ile Gazze’nin değerlendirildiği belirtildi. Fidan, geçen hafta da Tom Barrack ile bir araya gelmişti.