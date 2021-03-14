Bakan Fahrettin Koca'dan, sağlık çalışanları için "dijital mektup" çağrısı

Bakan Koca, Twitter hesabından, Lütfen Platformu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde büyük özveriyle hizmet veren sağlık çalışanları için "Destan Yazanlara Mektup Yazalım" sloganıyla düzenlediği dijital mektup kampanyasının linkini paylaştı.

"YÜREKTEN BİR TEŞEKKÜRÜ HAK ETTİLER"

"DestanYazanlaraMektupYaz" etiketini kullanan Koca, "Ben mektubumu yazıp sisteme yükledim. Siz de mektubunuzla sağlık personelimize düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Yürekten bir teşekkürü hak ettiler." ifadelerini kullandı.

14 Mart Tıp Bayramı'nda başlayan ve nisan ayına kadar sürecek kampanya kapsamında dileyen herkes "dijital mektup" sitesi üzerinden sağlık çalışanlarına duygu ve düşüncelerini iletebiliyor.

#DestanYazanlaraMektupYaz

Ben mektubumu yazıp sisteme yükledim. Siz de mektubunuzla Sağlık Personelimize düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Yürekten bir teşekkürü hak ettiler.https://t.co/3pXVhdChXP — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 14, 2021

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